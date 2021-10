24-letni Jakub Kuszlik wystąpił w środę podczas finału Konkursu Chopinowskiego. Co poniektórym internautom nie spodobało się to, jak był ubrany. Uważają, że wybrał strój nieodpowiedni do okoliczności.

2 screen youtube.com/Chopin Institute Otwórz galerię Na Gazeta.pl