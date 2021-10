Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

O Janie Pawle II, a właściwie o Karolu Wojtyle słyszał cały świat. Papież Polak na dobre zapisał się na kartach historii. Powstało mnóstwo publikacji poświęconych jego życiu, o którym mimo wszystko, w dalszym ciągu niewiele wiadomo. Najwięcej spekulacji powstało na temat jego relacji z tajemniczą kobietą, Anną Teresą Tymieniecką. Arystokratka zmarła siedem lat temu, ale jej związek z papieżem w dalszym ciągu wzbudza sporą sensację. Jak się poznali i co wiadomo o ich przyjaźni?

Co łączyło Jana Pawła II i Annę Teresę Tymieniecką?

Anna Teresa Tymieniecka i Karol Wojtyła poznali się w latach 70. Wspólnie pracowali nad angielską wersją książki, którą papież napisał jeszcze jako kardynał. Połączyło ich zainteresowanie filozofią i traumatyczne wspomnienia o wojnie. Ich przyjaźń trwała aż do śmierci papieża, a Anna wówczas przyleciała do Rzymu i go pożegnała. Pięć lat temu o kobiecie ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą wyemitowanego przez BBC kontrowersyjnego dokumentu "Sekrety Jana Pawła II", w którym insynuowano, jakoby papież ukrywał romantyczny związek z kobietą.

Po śmierci arystokratki odnaleziono fotografie i listy, które udokumentowały jej relację z Karolem Wojtyłą. Zdjęcia przedstawiały papieża w nieformalnych sytuacjach - w krótkich spodenkach na kempingu, czy podczas wycieczki w góry. Mimo że nie ukrywali swojej znajomości, to nie komentowali krążących plotek. Wszystko zmieniło się, gdy dziennikarz Carl Bernstein publicznie zasugerował, że łączy ich coś więcej, niż przyjaźń.

Nie, nigdy nie zakochałam się w kardynale. Jak mogłabym zakochać się w duchownym w średnim wieku? Jestem przecież mężatką - mówiła.

To arystokratka przekazała prywatne listy, jakie wymieniała z papieżem, polskiej Bibliotece Narodowej. Edward Stourton, autor dokumentu o życiu papieża po przeanalizowaniu listów ustalił, że Tymieniecka wyznała Wojtyle miłość. Jak podkreśla BBC, nie było żadnego dowodu na to, by "kiedykolwiek doszło do złamania celibatu". Mimo to nie zabrakło spekulacji na temat ich związku.

Warto dodać, że Anna Teresa Tymieniecka była jedną z wąskiego grona osób, które mogły odwiedzić papieża w chwili jego śmierci. Po raz ostatni udało im się porozmawiać, jednak nie wiadomo, o czym dyskutowali. Niewątpliwie arystokratka była ważną postacią w życiu papieża.