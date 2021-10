Więcej informacji na temat europejskich rodzin królewskich znajdziecie na gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz także: Suknia Dody nie należała do najtańszych. Jednak to ceny innych kreacji zwalają z nóg. Te kwoty są kosmiczne

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją!

Wiktoria Bernadotte to księżniczka koronna Szwecji, która nazywana jest "matką chrzestną Europy". Choć pełniła ważną funkcję na chrzcie osiemnaściorga dzieci z europejskich rodzin królewskich, nie zdobyła takiej sławy jak księżna Kate czy królowa Letizia. Ma jeszcze szansę, by dorównać popularnością "koleżankom z branży"? Na tapetę bierzemy jej styl. Zobaczcie, jak prezentowała się podczas oficjalnego wydarzenia we Włoszech.

Stylizacja księżnej Szwecji podczas delegacji we Włoszech

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej Szwecji pojawił post, w którym pokrótce zrelacjonowano wizytę Wiktorii Bernadotte w Rzymie. Przedstawicielka skandynawskiego kraju zadbała o to, by nawiązać kontakty z włoskimi firmami energetycznymi, zachęcając je tym samym do współpracy.

Szwedzka delegacja polityczna z samego rana spotkała się z operatorem światłowodowym Open Fibre. Następnie para książęca odwiedziła stację ładowania firmy Enel X - głównego gracza w sektorze energetycznym we Włoszech. Resztę popołudnia i wieczór spędziła w pociągu do Turynu, gdzie następnego dnia kontynuowane będą rozmowy z biznesowymi partnerami.

Książę Harry był kozłem ofiarnym. Pisano o nim, by ukryć skandale Williama

Szwedzkie firmy odwiedzają Włochy, aby nawiązać kontakty i zaoferować usługi w obszarach takich jak cyfryzacja i zielona konwersja. Włochy dokonują obecnie poważnych inwestycji, aby ponownie uruchomić kraj po pandemii - czytamy w dalszej części wpisu.

Księżna Szwecji podczas delegacji w Rzymie nie popisała się wcale stylem. Mogłoby się wydawać, że klasyczna, biała koszula i dopasowany do niej jasnoszary garnitur gwarantują uniknięcie modowej wpadki. I choć zestaw ten opisany słowami brzmi dość elegancko, w ogóle na taki nie wyglądał. Winny był lichy materiał kostiumu. Stroju nie wybroniły nawet ekstrawaganckie botki z wężowym printem, które wystawały spod nogawek.

Myślicie, że jest w stanie dorównać innym ikonom mody?

Mija rok od śmierci Dariusza Gnatowskiego. Cyrwus wspomina: Byliśmy jak rodzina