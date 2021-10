Więcej na temat popularnych programów znajdziesz na Gazeta.pl

Pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazano ostatnio podczas podróży poślubnych. Nie wszyscy zyskali sympatię widzów. Najbardziej dostało się Kasi, która zdystansowała się od męża. Im bardziej mąż się starał, tym bardziej jego żona wycofywała się z bliskości. Targające Kasią emocje zauważyli widzowie, którzy nie wierzą w szczęśliwe zakończenie jej relacji z Pawłem. Twierdzą, że kolejny raz eksperci pomylili się w dobraniu par. Chętnie dokonaliby zamiany.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci znowu się pomylili? Fani widzą źle dobrane pary

Na Playerze dostępny jest już nowy odcinek, który emitowany będzie w TVN7 w najbliższy wtorek. Fani programu, którzy oglądają miłosne show od samego początku, zwrócili uwagę, że dobieranie uczestników przez produkcję ma według nich pewien schemat.

Widzę, że w każdej nowej edycji jest jakiś kat i jakaś ofiara. W zeszłym sezonie za typowego kata robiła Iga, a ofiarą całego eksperymentu został Maciej. Tutaj widzę, że Kasia świetnie się odnajduje w poniżaniu męża i naprawdę słabo to wygląda, bo facet nie jest niczemu winny - skomentowała jedna z fanek na grupie poświęconej programowi.

Pojawiają się głosy, że eksperci nie dokonali właściwego wyboru. Internauci chętnie widzieliby przy Pawle inną uczestniczkę, a wszyscy zyskaliby na zamianie małżonków.

Wydaje mi się, że i tym razem eksperci trochę się pomylili. Od początku twierdzę, że to Paweł powinien być z Julią, a Kasia z Tomkiem. Julka z pewnością umiałaby docenić Pawła i jego starania, a zdystansowany Tomek idealnie wpasowałby się w gust Kasi - komentują fani.

Wobec Kasi pojawiły się także inne zarzuty. Ostatnio krążą spekulacje, że wróciła do swojego byłego partnera. Choć informacje nie są potwierdzone, widzowie uważają, że nie przepracowała jeszcze poprzedniej relacji, a eksperci powinni to zauważyć. Zdaniem niektórych uczestniczka, idąc do programu, nie była gotowa na nowy związek. Ponownie pojawiły się porównania do Igi z poprzedniej edycji, która była w małżeństwie z Karolem.

Czy wkładanie do każdego sezonu niezwykle denerwującej dziewczyny to ich nowa strategia? Nie mogłam znieść zachowania Igi, teraz mam to samo z Kasią - czytamy w komentarzach.

W kolejnych odcinkach zobaczymy małżonków, jak radzą sobie na co dzień. Wrócą do swoich mieszkań, gdzie będą musieli przeorganizować swoje życie na nowo. Macie swoich faworytów? Kto waszym zdaniem jest najmocniejszą parą w programie?