Sześcioletnia księżniczka Charlotte otrzyma prezent wart miliony. Należał do księżnej Diany

Mimo że od śmierci księżnej Diany minęły 24 lata, wciąż jest uwielbiana przez Brytyjczyków. Nie tylko stała się postacią swoistego kultu, ale uznawana jest za symbol luksusu i stylu w rodzinie królewskiej. Jednym z jego elementów była charakterystyczna tiara, którą księżna nosiła w dniu ślubu z księciem Karolem. Do dziś znajduje się ona w rękach rodziny. Dopiero teraz rozstrzygnęło się, kto ją dostanie.

Księżniczka Charlotte ma dopiero sześć lat, lecz otrzyma prezent wart miliony

Jak informuje portal GoodToKnow, drogocenna tiara trafi do księżniczki Charlotte. Dlaczego? Księżna Diana nie miała córki. Jej synom urodziły się za to dwie dziewczynki. Ale to właśnie Charlotte otrzyma cenny prezent, ponieważ jest starsza od Lilibet, córki księcia Harry'ego i Meghan Markle. Aktualnie tiara znajduje się u młodszego brata księżnej Diany, jednak według medialnych doniesień, zgodził się on, by klejnoty trafiły do córki księcia Williama i księżnej Kate.

Wcześniej chrapkę na tiarę miała Meghan Markle. Pojawiła się w tej wyjątkowej biżuterii na ślubie z księciem Harrym, oddając w ten sposób hołd zmarłej księżnej. Różne źródła podawały później, że żona księcia Harry'ego chętnie przejęłaby tę wyjątkową tiarę na własność. Niestety nie przypadła jej w udziale. Wybór tiary na ślub był dość burzliwy i doprowadził do sprzeczki z królową. Ostatecznie Meghan pozwolono na założenie pamiątki po Dianie. Dla księżniczki Charlotte to zatem duże wyróżnienie. Wszyscy spodziewają się, że tiarę po zmarłej babci założy na swój własny ślub.