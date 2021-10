Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

Cleo jest wierna swojej ulubionej fryzurze, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Piosenkarka najczęściej wybiera wysoki kucyk. W jednej z rozmów zdradziła nam, że aby wyglądał idealnie nosi doczepy. Jednak ostatnio coraz częściej pokazuje się w rozpuszczonych włosach, co wywołuje falę komentarzy.

Zobacz jak wyglądały gwiazdy podczas Top of the Top Sopot Festival 2021: Cukierkowa Cleo, Ewa Farna w lateksie, punkowa Agnieszka Chylińska i Margaret w nowej fryzurze.

Cleo pokazała zdjęcie w nietypowej dla siebie stylizacji

Cleo zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w luźno opadających na ramiona włosach. Ma na sobie marynarkę w kolorze neonowej czerwieni. Uwagę od razu przykuwa makijaż wokalistki. Cienie do powiek i szminka są w tym samym odcieniu co kolor marynarki. Pod dolnymi rzęsami Cleo ma przyklejone kryształki. Zalotnie spogląda w obiektyw. Zdjęcie opatrzyła krótkim podpisem: "Lady in red", co w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "kobieta w czerwieni".

Trzeba przyznać, że Cleo wygląda obłędnie. W komentarzach posypały się komplementy. Fani są zachwyceni stylizacją gwiazdy.

Mega udana sesja. W takiej odsłonie jeszcze cię nie widzieliśmy.

Cudowne zdjęcia. Przepiękny makijaż.

Wow. Pięknie wyglądasz i ten makijaż.

Jednak nie tylko fani docenili urodę piosenkarki. Fotografię skomentował także Dawid Kwiatkowski. Od zamieszczenia komplementu nie powstrzymał się także Alek Baron, obecnie partner Sandry Kubickiej. Dodał trzy emotki w kształcie ognia.

Cleo, Alek Baron, Dawid Kwiatkowski Instagram / @cleo_don

Podoba wam się Cleo w takim wydaniu?