Emilia Komarnicka-Klynstra w sieci chętnie pisze o macierzyństwie, małżeństwie i kolejnych etapach w rozwoju dzieci. Dwa dni temu aktorka informowała na Instagramie, że przeprowadziła się z synami do Lublina, bo tutaj mieszka Redbad Klynstra. Rodzina przez rok żyła tak naprawdę oddzielnie i spotykała jedynie w weekendy. Brak obecności męża i ojca generował sporo nieprzyjemnych emocji, dlatego obecnie wszyscy mieszkają razem, a najstarszy syn zaczął uczęszczać do przedszkola w nowym miejscu.

Emilia Komarnicka-Klynstra o emocjach związanych z pójściem syna do przedszkola

Emilia Komarnicka-Klynstra we wtorek po raz pierwszy poszła z trzyletnim Kosmą do przedszkola. Zanim syn zostanie bez mamy w placówce, najpierw jest czas na zaaklimatyzowanie. To oznacza, że aktorka siedzi w pomieszczeniu obok i przez kilka dni sprawdza, jak chłopiec radzi sobie sam, a w razie potrzeby reaguje.

Ten młody gentleman poszedł dziś do przedszkola. Spektrum emocji, jakie mi towarzyszą, przeszło wszelkie moje wyobrażenie. Razem zaczynamy przedszkolną adaptację i całe szczęście. Będę miała czas, by się w tej nowej sytuacji odnaleźć. Pytanie, które z nas szybciej się zaaklimatyzuje?

To zresztą nie jedyne miejsce, w którym syn Komarnickiej-Klynstry musi się zaaklimatyzować. Ona z dwójką dzieci przeprowadziła się niedawno do Lublina. Dotychczas mieszkali na wsi pod miastem, jednak rozłąka z Redbadem nie wpływała na całą trójkę dobrze.

Małżonek od roku pracuje w Lublinie. W zeszłym sezonie dojeżdżał, a my we trójkę, z utęsknieniem czekaliśmy na niego w naszym domu na wsi, ale te rozstania nikomu dobrze nie robiły. Wszyscy okrutnie tęsknili, dodatkowo, my z Redbadem niejednokrotnie ze zmęczenia przerzucaliśmy się w tym, kto ma ciężej. Zeszłoroczna sytuacja tylko potwierdziła to przekonanie. Teraz cześć tygodnia, tak zwaną "roboczą", będziemy spędzać w Lublinie - RAZEM. A na weekendy będziemy zjeżdżać na wieś.

