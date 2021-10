Więcej informacji na temat gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

Paulina Holtz pokazała fanom twarz bez grama makijażu. To nie jest pierwszy raz, kiedy znana z "Klanu" aktorka zdobywa się na taką odwagę. Celebrytka przy okazji postanowiła dać lekcję bycia "nieidealnym". Według niej to jedyna droga do szczęścia.

Paulina Holtz bez makijażu

Paulina Holtz znalazła w pędzie dnia codziennego chwilę dla siebie. Pochwaliła się na Instagramie, że mijający tydzień jest dla niej bardzo łaskawy, ponieważ nie musi zajmować się jedynie pracą. Nadrabia więc zaległości w byciu "nieperfekcyjną".

Jak tam wasz deszczowy poranek? Ten tydzień mnie rozpieszcza. Nie mam zbyt wiele pracy, więc nadrabiam zaległości w byciu nieperfekcyjną panią domu, wystarczająco dobrą mamą i nieidealną kobietą. #dontbeperfectjustbeyou - tłumaczy we wpisie.

"Niedoskonałe" zdjęcie zebrało wiele pochlebnych opinii. Internauci komplementowali urodę Holtz i zgodnie twierdzili, że makijaż na jej twarzy jest zbędny.

A wyglądasz perfect!

Ładnie pani dziś wygląda, pani Paulino.

Pani wygląda na kilkanaście lat mniej, nawet bez makijażu, poważnie.

Perfekcja to wspaniały kierunek, ale cel niemożliwy do osiągnięcia. Bycie sobą to najlepsza możliwa opcja - pisali w komentarzach.

Aktorka "Klanu" zareagowała na te słowa. Stanowczo oznajmiła, że dążenie do perfekcji nigdy nie przynosi pozytywnych rezultatów.

O nieeee, perfekcja to okropny kierunek! - zaprotestowała.

Paulina Holtz daje jasno do zrozumienia, że wciąż nie zgadza się z poglądami Agnieszki Kaczorowskiej na temat panującej w sieci "mody na brzydotę".

