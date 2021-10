Michał Wiśniewski usłyszał zarzuty. Teraz wydał oświadczenie

Więcej najnowszych informacji z show biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Michałowi Wiśniewskiemu we wtorek 19 października zostały postawione zarzuty w sprawie wyłudzenia kredytu ze SKOK-u Wołomin.

Michał Wiśniewski wydał oświadczenie

Polska Agencje Prasowa przekazała informację rzeczniczki Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga o prowadzonym postępowaniu dotyczącym poświadczenia nieprawdy i podrobionych dokumentów w celu uzyskania wielomilionowych kredytów w SKOK-u w Wołominie. Sprawa dotyczy Michała Wiśniewskiego.

Lider zespołu Ich Troje postanowił za pośrednictwem mediów społecznościowych odnieść się do informacji o zarzutach. Na początku zaznaczył, że nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Michał Wiśniewski ostro sprzeciwia się także zasłanianiu oczu na fotografiach w mediach i traktowaniu go jak przestępcy.

Oskarżenie kogoś nie przesądza o winie, bo o tym może orzec jedynie Sąd, a na szczęście są niezawisłe Sądy. Proszę również nie pozbawiać mnie konstytucyjnego prawa do obrony, jak i nie pomijać faktu, że postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne — wyrok musi najpierw zapaść, a później się uprawomocnić. Dopiero po ostatniej instancji można mówić o winie i karze — pisał.

Wokalista podkreśla, że trwają dopiero czynności procesowe. Postawienie zarzutów oznacza podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wokalista napisał, że czuje się niewinny i liczy na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.