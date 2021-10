Więcej ciekawych informacji na temat gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Katarzyna Zielińska ponad rok temu zakaziła się koronawirusem. Niestety przebieg choroby w przypadku aktorki nie był łagodny, o czym sama zainteresowana informowała wówczas na Instagramie. Gdy udało jej się z niej wyjść, apelowała o zdrowy rozsądek przy przestrzeganiu obostrzeń. Szczególnie martwiła się o starszych rodziców.

Katarzyna Zielińska miała depresję pocovidową. "Pełnej formy nie odzyskałam do dziś"

Mimo że aktorce udało się pokonać wirusa, to jego skutki odczuwała przez dłuższy czas, o czym opowiedziała w rozmowie z miesięcznikiem "Pani".

COVID-19 przeszliśmy bardzo ciężko. Długo czuliśmy skutki uboczne. Każdy spacer mnie męczył. Poczułam się ogromnie słaba i wyczerpana - i fizycznie, i psychicznie - mówiła wówczas aktorka.

Katarzyna Zielińska wciąż nie odzyskała pełni sił. Aktorka jest ambasadorką Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji. Nie podejrzewała, że sama będzie musiała się z nią zmagać i że wszystko zacznie się od koronawirusa.

Pełnej formy po COVID-19 nie odzyskałam do dziś - zdradziła w rozmowie z "Pani".

Jakby tego było mało, kilka miesięcy po wyzdrowieniu aktorka musiała zmierzyć się z rodzinną tragedią - zmarła jej mama. Teraz Zielińska powoli odzyskuje równowagę. Mamy nadzieję, że aktorka będzie się czuć coraz lepiej.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.