Więcej tekstów o zwierzeniach gwiazd znajdziecie w naszym boksie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Cezary Pazura porozmawiał z Żurnalistą, któremu streścił pokrótce swoje trzy małżeństwa - z Żanetą Pazurą, Weroniką Marczuk i Edytą Pazurą. Ostatniej i obecnej żonie poświęcił najwięcej uwagi. Opowiedział o sytuacji sprzed lat, gdy ukochana zaczynała rodzić. Para spotkała się wówczas z totalnym brakiem empatii ze strony kelnera w restauracji, który został poinformowany o niespodziewanej sytuacji.

Zobacz wideo Cezary Pazura opowiedział o najstarszej córce. „Odziedziczyła naiwność"

Depresyjna kuchnia Rozenek i żyrandole-imbryki u Pazurów. Czyli kuchnie gwiazd

Cezary Pazura o porodzie Edyty Pazury

Edyta i Cezary Pazurowie wychowują razem trójkę dzieci - 12-letnią Amelię, dziewięcioletniego Antoniego i trzyletnią Ritę. Gdy żona aktora była w drugiej ciąży, para wybrała się do restauracji. To był dziewiąty miesiąc, dlatego zaskoczeniem nie był fakt, że wkrótce może urodzić. Nikt nie liczył jednak, że zacznie się to podczas wizyty w lokalu. Gdy poinformował kelnera, że żonie odeszły wody, mężczyzna był przerażony.

Wody odeszły w restauracji. Podchodzę do kelnera i mówię: Wie pan co, bo mojej żonie chyba wody odeszły, mogę prosić mopa? - zaczął Pazura.

Niestety, kelner nie chciał pomóc parze. Wyprosił, albo raczej wypędził ich knajpy.

A on mówi: Zaczęło się? Idźcie stąd, idźcie stąd. Wyrzucił nas przerażony. Antek się szybko urodził, nie zdążyłem zjeść drugiego dania. Edytka nawet nie krzyczała, jest silna.

Dobrze, że poród przebiegł pomyślnie.

Anastazja Pazura o niełatwym dzieciństwie i okresie nastoletnim

Edyta i Cezary Pazurowie [ZDJĘCIA]Otwórz galerię

Zobacz też: Córka Edyty Pazury stworzyła przepis na... idealną przyjaźń. Wypisała cechy BFF: Jesteśmy fajne, żremy, nie boimy się alkoholików