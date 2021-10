Maria Sobocińska w serialu "Sexify" wciela się w jedną z głównych ról. Aktorka już w dzieciństwie miała do czynienia ze światem filmu. Co ciekawe, jej babcia bardzo nie chciała, by wnuczka została aktorką - zaoferowała jej nawet "łapówkę".

4 KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl