W niedzielę 17 października zakończył się Festiwal Filmowy w Londynie. W jego ramach spotkanie z prasą mieli przedstawiciele ekipy produkcji "Diuna", której akcja toczy się w dalekiej przyszłości. Fotoreporterom do zdjęć pozowali reżyser i scenarzysta Denis Villeneuve oraz aktorzy: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Sharon Duncan-Brewster, Zendaya i Timothée Chalamet. Główne gwiazdy filmu wyróżniały się stylizacjami.

Zobacz wideo "Diuna" - zwiastun. Plejada gwiazd, świetny reżyser i doskonały literacki pierwowzór to przepis na sukces?

Zendaya i Timothée Chalamet na Festiwalu Filmowym w Londynie

Zendaya postawiła na oryginalny strój pochodzący z ubiegłorocznej wiosennej kolekcji Vivienne Westwood. Złożyły się na niego odkrywający brzuch aktorki i masywnie wyglądający łańcuchowy top, do którego doczepiony były różne elementy oraz asymetryczna spódnica w beżowo-brązową szachownicę. Całość gwiazda uzupełniła biżuterią oraz czółenkami w kolorze nude na wysokim obcasie. Timothée Chalamet, filmowy Paul Atryda, zdecydował się natomiast na stylizację od Stelli McCartney. Były to jasnożółte koszula, marynarka i spodnie z niebieskimi nadrukami przedstawiającymi różne grzyby. Do tego wybrał białe buty.

Zendaya, Timothee Chalamet Joel C Ryan/Invision/AP/Agencja Gazeta

Bardziej zachowawczy okazali się Rebecca Ferguson, Sharon Duncan-Brewster i Denis Villeneuve. Wybrali oni jednolite kolorystycznie białe i czarne komplety. Nie można też nie wspomnieć o outficie, który zaprezentował Jason Momoa. W Londynie pokazał się on w garniturze w kratę, który uzupełnił rzucającymi się w oczy pierścieniami oraz bordowymi butami.

"Diuna" na początku września zadebiutowała podczas weneckiego festiwalu filmowego. Na ekranach polskich kin będzie natomiast pokazywana od 22 października bieżącego roku.