Od 2 do 23 października przyglądamy się zmaganiom młodych muzyków w trakcie organizowanego w Warszawie XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Koniec rywalizacji już tuż-tuż. Decyzją jury (pod kierownictwem Katarzyny Popowej-Zydroń) do finału dostało się 12 kandydatów, choć regulamin przewiduje w ostatnim etapie jedynie dziesięć wolnych miejsc. Muzyczni rywale zaprezentują swoje umiejętności podczas trwających od poniedziałku do środy przesłuchań. Zagrają jeden z koncertów Fryderyka Chopina: f-moll op. 21 lub e-moll op. 11. Czym się zajmują, jak wyglądają, czy podążają za krótkotrwałą, internetową sławą? Odpowiedzi znajdziecie poniżej, a fotografie w galerii.

Finałowa dwunastka XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Urodzona w 1992 roku w Padwie Leonora Armellini rozpoczęła naukę gry na fortepianie jako czterolatka. Prawdziwą miłością darzy nie tylko muzykę, lecz także zwierzęta. Jest posiadaczką dwóch psów i kota, które bardzo często pojawiają się na Instagramie artystki.

Kanadę w konkursie reprezentuje JJ Jun Li Bui, Alexander Gadjiev startuje jako przedstawiciel Włoch i Słowenii, natomiast Martin Garcia Garcia to 25-letni Hiszpan i prawdziwy artysta, który stroni od celebryckiej kariery w social mediach. Na co dzień szkoli się w Stanach Zjednoczonych pod okiem wybitnego profesora. Nad karierą młodego muzyka czuwa Jerome Rose.

Nieco bardziej aktywną użytkowniczką Instagrama jest armeńsko-rosyjska pianistka Eva Gevorgyan. 17-latka dzieli się z fanami nagraniami z licznych koncertów, efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych czy pamiątkowymi kadrami z wakacji. Jej charakterystyczną cechą są długie, blond włosy, które świetnie komponują się z kontrastującym kolorystycznie czarnym fortepianem, przy którym godzinami trenuje. Eva to jedna z nieoficjalnych faworytek międzynarodowego konkursu.

Aimi Kobayashi przygodę z pianinem rozpoczęła w wieku ośmiu lat. Japońska instrumentalistka próbowała swoich sił już w poprzedniej edycji organizowanego w Warszawie Konkursu Chopinowskiego. Zdobyła wówczas wyróżnienie. 26-latka, choć wierna na co dzień fortepianowi, lubi również wydobywać dźwięki za pomocą strun gitary.

Drugim reprezentantem Japonii jest Kyohei Sorita. Urodzony w 1994 roku pianista ma spośród wyżej wymienionych muzyków największe zasięgi w social mediach. Jego poczynania w sieci śledzi prawie 40 tysięcy obserwatorów.

Polacy wśród najlepszych pianistów

Pozostałymi finalistami XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina są: Hyuk Lee z Korei Południowej, Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady, Hao Rao z Chin oraz dwóch przedstawicieli Polski. Pierwszy z nich to pochodzący z Bochni 25-latek Jakub Kuszlik.

O drugim krajanie wiemy nieco więcej. Jest nim urodzony w 1998 roku Kamil Pacholec. Młody pianista kształci się muzycznie od siódmego roku życia. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, a następnie w Bydgoszczy. Koncertował nie tylko w Europie (we Francji, Włoszech, na Ukrainie), lecz także w USA oraz Japonii. Na Instagramie 23-latka pojawia się mało zdjęć, ale można zobaczyć tam Kamila również prywatnie - w towarzystwie znajomych. Uzdolniony artysta zapewne wpadnie w oko niejednej fance.

Będziecie oglądać zmagania finalistów Konkursu Chopinowskiego? Solidarnie trzymamy kciuki za Polaków.