Agata Buzek i Jacek Braciak od czterech lat są ze sobą w związku. Stanowią jedną z bardziej tajemniczych par w show-biznesie i nawet na ściankach niezbyt często pojawiają się razem. Teraz jednak pozowali wspólnie z okazji premiery filmu, w którym zagrali.

Agata Buzek i Jacek Braciak na premierze filmu "Moje wspaniałe życie"

Agata Buzek i Jacek Braciak w niedzielę zaszczycili swoją obecnością w Dolnośląskim Centrum Kultury we Wrocławiu na premierze filmu "Moje wspaniałe życie", w którym mieli okazję zagrać. Aktorka postawiła na biało-niebieską sukienkę, która kontrastowała z dość nowym kolorem jej włosów. Buzek nie szalała zatem z dodatkami i wybrała jedynie ciemne buty. Aktor natomiast wybrał bardzo skromny strój - czarny golf i granatowe spodnie ze sztruksu. Para nie pozowała jednak sama przed fotoreporterami. Aktorom towarzyszyła suczka Helena, którą aktorka zaadoptowała ze schroniska. Wygląda na to, że psiak odnalazł się na evencie i bez problemu pozował przed obiektywem.

Agata Buzek i Jacek Braciak nie dzielą się publicznie informacjami na temat życia prywatnego. Wszelkie doniesienia spływają do mediów za sprawą ich znajomych. Niedawno tygodnik "Życie na gorąco" donosił o kryzysi. Relację aktora i córki byłego premiera miała zniszczyć pandemia. I choć ponoć mieli w planach ślub, to związek dobiegł końca. O wszystkim poinformowała ich wspólna znajoma. Wygląda na to, że te spekulacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

