Julia Kamińska zyskała popularność dzięki roli Uli Dobrzańskiej w serialu "BrzydUla". Aktorka aktywnie działa w social mediach, które nierzadko wykorzystuje jako platformę do nagłaśniania istotnych kwestii. W ostatnim czasie wzięła udział w kampanii społecznej "Dekolt dla Białorusi", z której fotografie znajdą się w kalendarzu charytatywnym dedykowanym członkom rodzin białoruskich więźniów politycznych. Gwiazda ochoczo wrzuca na Instagram kulisy pracy, jak i kadry z życia prywatnego. W ostatnim czasie podzieliła się zdjęciem z siłowni, na którym pozuje z trenerem, którego - jak się okazuje - doskonale znamy z "Love Island".

Julia Kamińska trenuje z Maćkiem z "Love Island"

Aktorka na instagramowej relacji zamieściła dwie fotografie. Na jednej z nich podnosi ciężarki w pozycji wykroku, a na drugiej pozuje z trenerem. Kto dba o ciało gwiazdy? Jest to Maciej Dąbrowski, znany telewidzom z programu "Love Island" produkcji Polsatu.

Julia Kamińska z Maciejem z 'Love Island' fot. Instagram @_julia_kaminska_

Maciej Dąbrowski w "Love Island" budził wiele emocji. Nierzadko padały opinie, że uczestnik był jak chorągiewka na wietrze. Na początku sparował się z Anią, jednak kiedy do programu weszła Zera, stwierdził, że to właśnie z nią chce budować relację. Gdy okazało się, że drobna brunetka nie jest jego ideałem, postanowił wrócić do Ani, aby ostatecznie zostawić ją dla Laury, z którą i tak mu się nie ułożyło. Ostatecznie ze wszystkimi paniami ma teraz dobre relacje - a przynajmniej tak twierdzi. Program się już zakończył, dlatego możemy go obserwować teraz wyłącznie w mediach społecznościowych.