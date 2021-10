Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

25-letnia córka Billa Gatesa, Jennifer Gates, wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest Nayel Nassara. 30-latek zawodowo uprawia jeździectwo. Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo - egipskie i amerykańskie, a wychował się w Kuwejcie.

Bill Gates poprowadził córkę do ołtarza

Jennifer Gates i Nayel Nassara pobrali się w ten weekend dwukrotnie. 15 października zdecydowali się na potajemną ceremonię w obrządku muzułmańskim, gdyż pan młody jest młody jest muzułmaninem. Następnego dnia odbyła się kolejna uroczystość. Zakochani wzięli ślub cywilny. Przyjęcie odbyło się w posiadłości Jennifer w North Salem, w stanie Nowy Jork. Panna młoda otrzymała ją w prezencie od ojca po tym, jak ukończyła studia na Uniwersytecie Stanford. Willa liczy sobie 142 ary i kosztowała 16 milionów dolarów. Trzystu zaproszonych gości nie mogło więc narzekać na brak przestrzeni.

Na ceremonii nie zabrakło rodziców panny młodej. Bill i Melinda Gatesowie, mimo że niedawno sfinalizowali rozwód, nie unikali się. Wprost przeciwnie, wspólnie poprowadzili ukochaną córkę do ołtarza. Przyjęcie, które jej sprawili, do tanich nie należało. Jak podaje Daily Mail, miało kosztować około dwóch milionów dolarów.

Panna młoda miała suknię do Very Wang

Ślub i przyjęcie były bardzo romantyczne. Informatorzy Daily Mail podają, że na weselu Jennifer i jej ojciec tańczyli do "Can You Feel The Love Tonight" Eltona Johna. Podczas przyjęcia zagrał także zespół Coldplay. Panna młoda wyglądała zachwycająco. Wybrała nowiem zjawiskową suknię ślubną projektu Very Wang. Uwagę zwracało zwłaszcza koronkowe wykończenie sukni. Gates zdecydowała się też na bardzo długi welon i delikatny bukiet z białych kwiatów.