Krzysztof Antkowiak karierę w show-biznesie zaczął w bardzo młodym wieku. Mając pięć lat, zadebiutował na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Koninie, który odbył się w 1986 roku. Jako 15-latek wystąpił na festiwalu w Opolu, gdzie zaśpiewał swój wielki przebój - "Zakazany owoc", dzięki któremu w latach 80. był idolem wielu nastolatek. Sława i rozpoznawalność sporo go kosztowały. Zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i hazardu. Co pomogło mu się z tego wydostać?

Krzysztof Antkowiak opowiedział o uzależnieniu od alkoholu i hazardu

Krzysztof Antkowiak był gościem cyklu "Sekielski o nałogach", gdzie wrócił pamięcią do traumatycznej przeszłości. Z dnia na dzień zdobył ogromną sławę. Jak sam przyznał, musiał przerwać koncertowanie, bo mógł nie skoczyć szkoły. Już jako nastolatek zaczął regularnie sięgać po alkohol, by się "zagłuszać" przed lekcjami. Wokalista dodał, że maskował się ze swoim uzależnieniem i w tygodniu zachowywał trzeźwość, by w weekend odreagować.

W dorosłym życiu uzależnił się również od hazardu. Podczas pobytu w Nowym Jorku odwiedził kasyno, w którym spędził dobę i przegrał wszystkie pieniądze. W wywiadzie z Markiem Sekielskim przyznał, że miał taki moment, że chciał odebrać sobie życie. Dodał, że stracił szacunek dla samego siebie, gdy nałóg przejął nam nim kontrolę.

U mnie już było tak, że chciałem skończyć ze sobą. Czułem, że osiągnąłem dna i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. (...) Pomyślałem sobie, jesteś nic niewart. Jesteś kompletnym zerem. (...) Zacząłem czytać, jak to zrobić (popełnić samobójstwo - red.). Miałem wszystko zaplanowane - powiedział.

Krzysztof cierpiał na depresję. Wokalista podkreślił, że w najtrudniejszych chwilach pomogła mu wiara. Przełomem była impreza Sylwestrowa, podczas której przeżywał najgorszy czas w życiu. Wówczas partnerka doradziła mu, by się pomodlił. To całkowicie go odmieniło. Antkowiak z dumą przyznał, że już od dziewięciu lat jest wolny od hazardu. Postanowił opowiedzieć swoją historię, by udowodnić osobom zmagającym się z nałogami, że mogą wyjść na prostą i wygrać walkę z uzależnieniem.

Całą rozmowę możecie przesłuchać na kanale YouTube Marka Sekielskiego.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.