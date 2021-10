Więcej ciekawych artykułów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Nastoletnie matki". Amber odsłoniła kulisy show, a Farrah stała się królową programów

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Justyna Nagłowska jest dziennikarką, prywatnie żoną Borysa Szyca i mamą ich ponad rocznego syna Henryka. Chętnie wypowiada się na tematy związane z macierzyństwem nie tylko w swoich podcastach (polecamy zwłaszcza "Matka też człowiek"), ale również w mediach społecznościowych. Jej ostatni wpis wywołał niemałe emocje.

Justyna Nagłowska zachęca matki do odpoczynku

Nagłowska niedawno wypowiedziała się na temat tego, co myśli o późnym macierzyństwie. Udzieliła przy tym kobietom kilku cennych rad. Teraz dziennikarka również postanowiła zwrócić się do matek. Te bowiem często poświęcają się dzieciom do tego stopnia, że zapominają o własnych potrzebach. Żona Borysa Szyca apelowała więc do kobiet, by robiły sobie przerwy i spędzały każdego dnia chociaż chwilę bez pociech.

Drogie mamy, zróbcie sobie w ten weekend pół godzinki dla siebie. Takie świadome, kiedy powiecie domownikom - kochani teraz mamusia ma swój czas, zaraz wracam. Jesień przyszła i trzeba się przytulić i ukochać, żeby mieć potem co dawać innym - czytamy.

Nagłowska zastosowała się też sama do własnej rady i wybrała się na samotny spacer.

Żona Borysa Szyca opowiedziała o depresji. "Choroba od lat nie jest mi obca"

Matki komentują. W komentarzach burza? Nic z tego

Wpis cieszy się dużym zainteresowaniem i został bardzo pozytywnie przyjęty. Obserwatorki Nagłowskiej - często młode mamy - były zachęcone pomysłem dziennikarki.

Wchodzę w to! Nawet godzina dla siebie.

Okej! Potrzebuje tego.

Brzmi jak cudowny plan! Spróbuję! - pisały.

A co wy myślicie od takich przerwach z dala od dzieci?