Sean Penn już trzy razy był żonaty. Jego pierwszą żoną była Madonna, z którą rozwiódł się po czterech latach. Kolejna małżonka to znana z serialu "House of Cards" Robin Wright. Ten związek przetrwał 11 lat. Rozwód z Leilą George jest trzecim w życiu aktora.

Sean Penn rozwodzi się po raz trzeci

Sean Penn i Leila George byli parą od 2016 roku. Ich ślub odbył się w lipcu 2020. Przypadł na czas pandemii, więc nie było mowy o przyjęciu. W programie "Late Night with Seth Meyers" aktor wspominał:

To był covidowy ślub. Urzędnik połączył się z nami na Zoomie, wszystko działo się w naszym domu. Była jeszcze dwójka moich dzieci, a także jej brat.

Leila George jest 32 lata młodsza od Seana Penna. To córka równie znanej aktorskiej pary - Grety Scacchi i Vincenta D’Onofrio. Od jakiegoś czasu pojawiały się w mediach plotki, że Leila chce odejść od Seana, który ma opinię niespokojnego ducha. Większość jego związków, nie tylko tych formalnych, rozpadała się z winy aktora. Poza wspomnianymi wcześniej Robin Wright i Madonną, Sean Penn był związany też z Emily Lloyd, Elle Macpherson, Valerią Golino, Scarlett Johansson oraz Charlize Theron. Do legendy przeszedł słynny ślub z Madonną, podczas którego Penn strzelał ze strzelby do paparazzich robiących młodej parze zdjęcia z helikoptera.

Sean Penn jest ojcem dwójki dzieci: córki Dylan Frances oraz syna Hoppera Jacka, które są owocem małżeństwa z Robin Wright.

Jak informują media to Leila George wniosła o rozwód. Żadna ze stron nie skomentowała na razie sprawy, stąd nie są też znane powody rozpadu małżeństwa.