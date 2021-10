Więcej show-biznesowych nowinek znajdziecie na Gazeta.pl.

Robert Lewandowski wielokrotnie podkreślał, że czas spędzony z córkami jest dla niego bardzo ważny. Zważywszy na to, że piłkarz jest ciągle w rozjazdach, nie dziwi, że gdy przebywa w domu, poświęca swoim pociechom każdą wolną chwilę. Jak się okazuje, Robert ma w ręku fryzjerski fach. Udowodnił to, robiąc starszej córce warkocza.

Robert Lewandowski ma fryzjerki fach w ręku. Zrobił Klarze warkocza

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska są osobami publicznymi, ale zdecydowali, że będą chronić wizerunek córek i nie pokazują ich twarzy w mediach społecznościowych. Mimo wszystko fani mogą obserwować, jak Klara i Laura rosną i się rozwijają. Sławni rodzice nie ukrywają przy tym dumy i spełniają się w rodzicielstwie, z powodzeniem łącząc je z karierą. Piłkarz uchodzi za osobę twardo stąpającą po ziemi, a międzynarodowy sukces zawdzięcza swojej ciężkiej pracy. Jednak jak każdy ojciec, dla swojej córki zrobiłby wszystko. Włącznie z uczesaniem jej włosów.

Na wideo opublikowanym na InstaStories "Lewej" widać Klarę, która siedzi tyłem do obiektywu. Dziewczynka ma rozpuszczone włosy, ale tym razem o jej fryzurę nie dba trenerka, tylko sam Robert. Nie widać twarzy sportowca, ale można zauważyć, że piłkarz sprawnie zaplata córce warkocza. Z pewnością na co dzień o włosy dziewczynek dba Anna Lewandowska, ale fryzura zrobiona przez tatę musi być wyjątkowa. Po pewnej technice sportowca w przekładaniu kolejnych pasm włosów widać, że to nie był jego pierwszy raz.

Lewy, tatuś - napisała trenerka dodając emotikonkę serca.

Robert jest nie tylko uznanym piłkarzem, czy biznesmenem, ale teraz odkrył przed fanami fryzjerki talent.