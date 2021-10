Więcej o gwiazdach i ich dzieciach przeczytasz na łamach serwisu Gazeta.pl >>>

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka doczekali się dwojga pociech. Starsza córka Antonina ma już sześć lat, a młodszy syn Jędrzej kilka miesięcy temu skończył cztery. Dzieciaki dosyć regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych znanych rodziców, jednak nigdy nie zdecydowali się, by pokazać ich twarze. Aż do teraz! Prezenterka programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN" opublikowała zdjęcie, na którym w końcu możemy zobaczyć jej synka. Ależ podobni!

Paulina Krupińska po raz pierwszy pokazała twarz syna. Internauci zachwyceni podobieństwem. "Ale ma piękne rzęsy"

Miss Polonia 2012 pochwaliła się uroczym kadrem na Instagramie. Na czarno-białej fotografii widzimy, jak Krupińska i mały Jędrzej śpią, mając twarze skierowane do siebie. Paulina musiała bardzo polubić to zdjęcie, ponieważ to pierwszy raz, kiedy publicznie pokazała swoim fanom twarz synka. Nie zabrakło także pięknego podpisu.

Najfajniejszy facet na świecie #jędruś - napisała rozczulona.

Internauci żywo zareagowali na post Pauliny. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których zachwycali się podobieństwem mamy i synka.

Ale ma piękne rzęsy. Fajny chłopaczek.

Śliczny i kropka w kropkę podobny do pani.

Mamuniowy cały - komentowali licznie.

Również widzicie to podobieństwo? Mamy nadzieję, że na profilu u Pauliny lub Sebastiana niedługo pojawi się zdjęcie Antoniny. Ciekawe do kogo dziewczynka bardziej jest podobna! Jak obstawiacie?