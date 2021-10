Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Sarah McCorquodale (z domu Spencer) jest najstarszą siostrą z trójki rodzeństwa. Urodziła się w 1955 roku, Cynthia Jane Fellowes w 1957, a księżna Diana w 1961. Mimo że to Lady Di została żoną następcy tronu, to jednak niewiele brakowało, by na tym miejscu znalazła się jedna z jej sióstr. Sarah jako pierwsza spotykała się z księciem Karolem, a rodzina królewska już planowała ich wspólną przyszłość.

To starsza siostra księżnej Diany miała wyjść za księcia Karola. Szybko zmieniła zdanie. Sarah Spencer obraziła go w jednym z wywiadów

Książę Karol był zafascynowany najstarszą z sióstr. Nie tylko on traktował ten związek bardzo poważnie. Rodzina królewska ciepło przyjęła Sarah i wszystko rozwijało się w dobrym kierunku. W pewnym momencie kobieta jednak zrozumiała, że wcale go nie kocha. Uwielbiała być za to w centrum uwagi, dlatego w jednym z wywiadów przyznała, co tak naprawdę myśli o ślubie z synem królowej. To nie były przyjemne słowa.

Nie poślubię Karola, nieważne czy byłby śmieciarzem, czy angielskim królem - powiedziała w "The Mirror".

Gdy książę Karol przeczytał jej wypowiedź, wpadł w furię. Nie ma się więc co dziwić, że związek rozpadł się niedługo po publikacji materiału. Wtedy też przyszły król zainteresował się najmłodszą siostrą Spencer, Dianą.

Sarah podobnie, jak księżna Diana, cierpiała na zaburzenia odżywiania. W 1980 roku poślubiła Neila Edmunda McCorquodale, z którym ma trójkę dzieci: Emilię, George’a i Celię. W prasie bardzo różnie pisano na temat relacji sióstr, jednak te miały być ze sobą bardzo blisko.

Jestem kupidynem - skwitowała w "The Guardian".

Sarah do dziś na dobre stosunki z księciem Williamem i księciem Harrym. Była również na odsłonięciu pomnika księżnej Diany.