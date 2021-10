Więcej newsów o gwiazdach znajdziecie na Gazeta.pl.

Justyna Steczkowska właśnie wyrusza w trasę koncertową, podczas której uczci działalność artystyczną. Zagra dziesięć koncertów, do których zaprosiła 25 topowych wykonawców.

Będzie szałowo we wszystkich tanecznych utworach. (...) Będę w wielu muzycznych odsłonach, które tworzyłam dla was podczas 25 lat muzycznej drogi. Wierzę, że będziemy się świetnie bawić, razem tańczyć i płakać, wspominając nasze najpiękniejsze muzyczne chwile, które przeżywaliśmy razem. Zapraszam was z całego serca - czytamy na stronie jednego z zaplanowanych wydarzeń.

Wszystko to wiąże się z wydaniem najnowszej płyty artystki.

Sławę zapewnił jej występ w "Szansie na sukces"

Justyna Steczkowska urodziła się w 1972 roku w Rzeszowie, w rodzinie uzdolnionej muzycznie. Ze śpiewem związana była więc od zawsze. Początkowo grała w zespołach rockowych i jazzowych. Przełomowy był dla niej 1994 rok, kiedy pojawiła się w "Szansie na sukces". Występ, w którym zaśpiewała utwór "Nie przynoś mi kwiatów, dziewczyno" zespołu Trubadurzy, możecie zobaczyć tutaj:

Steczkowska wygrała całą edycję programu w 1995 roku, wykonując hit Maanamu "Boskie Buenos".

Czym może się pochwalić? Przede wszystkim czterooktawową skalą głosu. Talent i osobowość Steczkowskiej sprawiły, że posypały się propozycje współpracy oraz liczne wyróżnienia. Właśnie do niej trafiła m.in. nagroda "Karolinki" na festiwalu w Opolu. Artystka reprezentowała także nasz kraj na konkursie Eurowizji w tym samym roku. Zajęła 18. miejsce. Steczkowska w jednym z wywiadów opowiedziała, co udział w takiej imprezie jej przyniósł:

Dał mi dobrą piosenkę, pozwolił zobaczyć świat i na pewno w jakiś sposób się rozwinąć. Ale też to była niezła lekcja pokory i przyjęcia na klatę porażki. Ale tak to już jest, jak chcesz iść w życiu własną drogą, to trzeba się liczyć również z porażkami, a nawet przede wszystkim - opowiedziała w rozmowie dla Eurowizja.org.

Justyna Steczkowska na Eurowizji Screen z YouTube.com/ setheurovision94

W 1996 roku wydała pierwszą płytę i ten rok traktuje jako początek swojej muzycznej kariery. Nosi ona tytuł "Dziewczyna szamana". Artystka wydała łącznie 16 albumów. Na koncie ma sześć Fryderyków, dwa Wiktory, została także uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Oczywiście to nie wszystko...

Osobowość medialna

Justyna Steczkowska nie tylko angażuje się w nowe projekty muzyczne, lecz także pojawia się w różnych programach rozrywkowych. W 2008 roku została prowadzącą show TVP2 "Gwiazdy tańczą na lodzie". Tam rozpoczął się jej konflikt z Dodą, która była jurorką. Rabczewska nazywała ją "Jusią", co na wiele lat przylgnęło do Steczkowskiej.

Diwa nie ukrywa, że żałuje udziału w tym formacie:

W sprawach muzycznych nie mam do siebie pretensji. Ale dziś wiem, że nie powinnam była zgodzić się na udział w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie". Ilość niezasłużonych nieprzyjemności, jakie musiałam znieść, była zbyt duża. Dostałam surową lekcję, ale na własne życzenie - wyjaśniła kiedyś w rozmowie dla Styl.pl.

Ze szczerością jednak zdradziła powody, dla których zgodziła się pojawić w produkcji:

Tylko że ja wystąpiłam w tym programie również dlatego, że potrzebowałam pieniędzy na wydanie płyty "To mój czas". Gdyby nie ona, nie dostałabym nagrody za najlepszy teledysk na Eurowizji do piosenki "Kim tu jestem?". Oczywiście można mówić "nie" i gwiazdorzyć, ale trzeba też pracować- argumentowała.

Justyna Steczkowska w 2008 roku Justyna Steczkowska

Doda i Justyna już zakopały topór wojenny. Pogodziły się dwa lata temu, kiedy wzięły razem udział w koncercie "Artyści przeciw nienawiści" zorganizowanym m.in. przez Rabczewską.

Justyna Steczkowska, 'Artyści przeciw nienawiści' KAPIF.pl

Oprócz tego jest trenerką w "The Voice of Poland". W fotelu zasiadła po raz pierwszy w drugiej edycji show, później pojawiła się w czwartej i piątej, po czym zrobiła sobie dość długą przerwę i powróciła w aktualnym, dwunastym sezonie.

'The Voice of Poland' Sylwia Grzeszczak, Tomson i Baron, Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk materiały prasowe

Justyna Steczkowska - życie poza fleszami

Justyna Steczkowska długo milczała na temat życia prywatnego, unikała rozmów o ojcu. Dopiero w 2017 roku wyszło na jaw, że był on kiedyś księdzem (opisała to jej siostra Agata w wydanej przez siebie książce). Jej rodzice poznali się, kiedy on jeszcze sprawował służbę. Mężczyzna nie żyje od lat, a w zeszłym roku Steczkowskie straciły ukochaną mamę. Artystka mocno to przeżyła.

W 2000 roku wyszła za mąż za Macieja Myszkowskiego, z którym ma troje dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Ich małżeństwo przechodziło kryzys, cztery lata temu ogłosili separację. Na szczęście pokonali trudności.

Kalendarz Dżentelmeni 2016, Justyna Steczkowska z mężem KAPIF

Justyna Steczkowska jest nie tylko uznawana za jedną z najlepszych polskich wokalistek, lecz także wielu docenia jej wizerunek. Od lat jest wierna ciemnym włosom (rzadko kiedy eksperymentuje z kolorem i cięciem). W 2008 została uznana jedną z najseksowniejszych Polek. Badanie zlecił magazyn "Wprost". Mimo tego miewa chwile, kiedy nie jest zadowolona ze swojego wyglądu:

Fryzura jest ciężka, to nie jest łatwe dbać o włosy, one są ciężkie. Z makijażem też bywa różnie, pewnych rzeczy nie da się poprawić nigdy. Bywa tak, że czasami się kompletnie sobie nie podobam i myślę sobie: nie no, nie wyjdę na tę imprezę, ale potem muszę wyjść - przyznała kiedyś w "Dzień Dobry TVN".

Jak wspomnieliśmy, 49-letnia artystka wyrusza w trasę koncertową. Będzie można ją zobaczyć m.in. w Poznaniu, Koszalinie i Lublinie. Nie zwalnia więc tempa.

