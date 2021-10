Więcej newsów o związkach gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

REKLAMA

Nieznani partnerzy polskich gwiazd wspierają swoje kobiety

Sylwia Grzeszczak, choć związała się z popularnym raperem i mogłaby podążać śladem innych celebrytów i sprzedawać swoją prywatność, dba o to, by informacje na temat jej życia rodzinnego nie przedostawały się do mediów. Niestety, "życzliwe" osoby z bliskiego otoczenia pary robią wszystko, by co jakiś czas małżeństwo wokalistów trafiało na pierwsze strony gazet. Plotki o romansach Libera krążą w prasie od lat.

Nie raz czytałam o tym, że moje małżeństwo się rozpada, że nie szanujemy się z mężem, że w naszej relacji są osoby trzecie - ubolewa piosenkarka.

Sylwia Grzeszczak o rzekomym romansie Libera: Nie jestem ze stali

Autorka hitów "Małe rzeczy", "Księżniczka" czy "Prawda o nas" udzieliła szczerego wywiadu dla "Vivy!". Po raz pierwszy odniosła się do plotek o nagłaśnianym od dawna romansie Libera i Natalii Szroeder. Grzeszczak zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek miało coś łączyć tych dwojga. Uznała, że to wymysł mediów.

Nie jestem ze stali. Bolą mnie plotki, dotyczące mojej prywatności i nie ma co udawać, że jest inaczej - czytamy na łamach magazynu.

Natalia Szroeder, Liber, Top Of The Top - Sopot Festival 2018 Mateusz Jagielski/ EAST NEWS

Żona Libera przyzwyczaiła się już do nieprawdziwych doniesień, ale nie może zrozumieć, dlaczego jej bliscy współpracują z mediami.

Chociaż tego typu artykuły nie ranią mnie już tak, jak jeszcze kilka lat temu, to wiem, że za ich wymyślaniem ktoś stoi, a "życzliwymi" informatorami dziennikarzy są osoby z mojego otoczenia. Ale ja nie sprzedaję prywatności, nie zależy mi na tym i nigdy nie będzie - tłumaczyła.

Myślicie, że takie plotki negatywnie wpływają na relację małżonków?

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zachwyca sylwetką podczas wakacji!

Przypomnijmy, że Sylwia i Liber pobrali się w tajemnicy przed mediami w 2014 roku. Rok później doczekali się narodzin córki Bogny. Natalia Szroeder, z którą kiedyś współpracował ukochany Grzeszczak, od kilku lat trwa w związku z innym raperem - Quebonafide.

Stępień do Dody: Dupę ci widać, obróć się bardziej do jachtów, to może coś zarobisz