Królowa Elżbieta II dostała od lekarzy reprymendę. Martini, gin, żegnajcie

Królowa Elżbieta II to postać, z którą utożsamiana jest brytyjska rodzina królewska. Choć nie brakuje głosów, że formy mogłoby jej pozazdrościć wiele osób, jedne z ostatnich zdjęć wywołały niepokój. Panująca monarchini pojawiła się w Opactwie Westminsterskim o lasce. Odmówiono jednak komentarza w sprawie. Tymczasem teraz pojawiły się kolejne doniesienia powiązane z tematem jej zdrowia.

Królowa Elżbieta II miała usłyszeć od lekarzy ważną radę

Portal vanityfair.com, powołując się na źródła bliskiej rodziny królewskiej, informuje, jakie zalecenia miała usłyszeć królowa Elżbieta II od lekarzy. Według informatorów poradzili jej, by zrezygnowała z picia wieczornego drinka, którym z reguły jest martini. Zdaniem medyków powinna ograniczyć alkohol jedynie do specjalnych okazji. Chodzi o to, by mogła cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, zwłaszcza że czeka na nią wiele obowiązków. Przygotowuje się też do swojego Platynowego Jubileuszu, którego kilkudniowe obchody zostały zaplanowane na 2022 rok.

Vanity Fair cytuje przyjaciela rodziny, według którego dla królowej Elżbiety II takie zalecenie lekarzy nie stanowi problemu, choć on sam uznaje całą sytuację za mało sprawiedliwą.

To naprawdę nie jest dla niej (królowej - dop. red.) wielka sprawa. Nie pije zbyt dużo. Jednak nieco niesprawiedliwe wydaje się to, że na tym etapie życia musi zrezygnować z jednej z niewielu przyjemności - czytamy na portalu.

Od dawna w mediach nie brakuje doniesień, że królowa ma w zwyczaju picie kilku różnych drinków dziennie. Oprócz wspomnianego martini Elżbieta II nie pogardzi również winem czy ginem. Ten ostatni trunek zresztą lubiła również Królowa Matka.