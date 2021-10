Więcej inspiracji i rekomendacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Redakcja Plotka przygotowała dla was subiektywne zestawienie ulubionych kont na Instagramie. Nie zabraknie tu ciekawych influencerek, pięknych fotografii, edukacji w ważnych kwestiach czy po prostu inspiracji.

Natalia Kusiak @nataliakusiak

Moim numerem jeden z Instagrama jest Natalia Kusiak. Choć obserwuje wiele kont z ciekawymi treściami i zapewne gdybym miała się kierować kryterium najbardziej trafiających do mnie opisów, to byłoby trudniej, ale jeśli chodzi o całość, to treść i estetyka postów Natalii gra mi najbardziej. Wydaje mi się, że sporo osób mówi, że traktuje Instagram trochę jak pamiętnik, ale tutaj naprawdę jest to odczuwalne. Codziennie pojawiające się posty, a w nich spostrzeżenia, polecajki, a nawet smutki - mamy tu wszystko. Natalia często podróżuje, nierzadko samotnie, dlatego wnikliwie przygląda się temu, co ją wtedy otacza - co zauważyła, co przeczytała, gdzie zjadła. Pisze o tym, że czasem jest trudno, bo nie jest osobą, która łatwo nawiązuje kontakty, dlatego Instagram jest dla niej właśnie taką formą opowiedzenia o niewielkich krokach, które czyni, by było lepiej.

Jeśli jesteś fanem "bowl foodów", planujesz albo praktykujesz jogę lub medytację, lubisz ładne zdjęcia i opisy pod postami dłuższe niż dwa zdania, to zachęcam do zaobserwowania Natalii - Karolina G.

Aleksander Małachowski @hashtagalek

Jeśli lubicie architekturę, a patrzenie na ładne rzeczy sprawia wam przyjemność, to koniecznie zajrzyjcie na Instagram fotografa Aleksandra Małachowskiego. Prace artysty zapierają dech w piersiach - Małachowski fotografuje budynki znanych polskich miast (tych mniejszych, jak i większych), choć nie zabraknie również kadrów z europejskich stolic. Fotograf potrafi uchwycić niezwykłą perspektywę, która rzuca całkowicie nowe światło na znane nam z codzienności budowle. Minimalistyczne, precyzyjne i nierzadko cukierkowe prace Małachowskiego przywodzą na myśl filmy Wesa Andersona - reżysera "Grand Budapest Hotel" czy "Kochanków z księżyca" - Wojtek.

Instagram to wielki złodziej mojego czasu. Postanowiłam więc, że będę obserwowała chociaż kilka kont, na których pojawią się treści edukacyjne. W ten sposób czuję się mniej winna, że siedzę z telefonem w dłoni i nie czuję, że zmarnowałam czas. Mogłabym polecić wam wiele takich twórców, ale dziś ograniczę się tylko do dwóch:

Kosmetyki wegańskie @happyrabbit_blog

Całym serduszkiem polecam konto happyrabbit_blog, które z ze Stowarzyszeniem Kosmetyki Bez Okrucieństwa przedstawia firmy kosmetyczne, które zostały zweryfikowane pod względem ich powiązań z testami na zwierzętach (lista PETA nie jest już niestety wiarygodna). Na koncie nie znajdziecie topornych reklam kosmetyków, ale konkretne informacje na temat danych produktów, które nie są testowane na zwierzętach. Nie brak tam też treści edukacyjnych. Jeśli boicie się, że zobaczycie tam brutalne zdjęcia z laboratoriów i okaleczone zwierzęta, to nic z tych rzeczy. Prowadząca celowo nie korzysta z takich treści. Konto dla każdego, kto kocha zwierzaki i świadomie nie chce wspierać marek, które są powiązane z testami na zwierzętach. Okazuje się, że kosmetyków cruelty free jest naprawdę dużo.

Edukacja seksualna @kasia_coztymseksem

Regularnie zaglądam też na konto kasia_coztymseksem. Katarzyna Koczułap, która prowadzi konto, jest psycholożką i edukatorką seksualną. Jak łatwo się więc domyślić, znajdziecie tu treści z zakresu edukacji seksualnej (a ta w Polsce, jak wiadomo, nie ma się dobrze) i samoakceptacji. Posty i InstaStories to skarbnica wiedzy. Prowadząca porusza wiele tematów i odpowiada na pytania obserwatorów. Miejsce bardzo otwarte, feministyczne i pro LGBT+. Polecam każdemu, niezależnie od płci i orientacji seksualnej, bo wiedza przekazana jest w sposób klarowny - Ania.

Christiaan van Heijst @jpcvanheijst

Ja polecam do obserwowania holenderskiego... pilota samolotu cargo. Christiaan van Heijst lata w najdalsze zakątki świata i z wysokości ponad dziesięciu kilometrów pokazuje piękno naszego globu. I naprawdę jest na co popatrzeć, bo z tej perspektywy, z perspektywy kokpitu sami nigdy nie będziemy mieli najpewniej takiej okazji. Christiaan jest chyba szczęśliwym człowiekiem, bowiem udało mu się połączyć dwie pasje - zarabia nie tylko jako pilot, ale też jako fotograf - Magda.

Dominika Chirek @NaturalnieProste

Polecam konto NaturalnieProste, które prowadzi Dominika Chirek. To influencerka, która od ponad dziesięciu lat edukuje w sieci na temat naturalnych kosmetyków. Profil zainteresuje osoby, które zwracają uwagę na etykiety i chcą korzystać z produktów ekologicznych - Joanna.

Podróż Odbyta @podrozodbyta

Jedno z najciekawszych kont, jakie obserwuje na Instagramie to Podróż Odbyta. Specyficzna nazwa odnosi się też do stylu, w jakim Kasia z Kubą prowadzą swój profil. Jest na luzie, a jednak merytorycznie, jest ciekawie i wesoło, ale wciąż z klasą. Trzeba jednak mieć odrobinę specyficznego poczucia humoru, bo nie każdemu przypadnie do gustu ich sposób pisania, zastępowanie słów emotikonami lub nazywanie mężczyzn per "Redaktor Kohana". Jeśli jednak lubisz treści z dystansem, a przy tym sporą dawkę podróżniczych materiałów - to ten profil będzie idealny dla ciebie. Kasia i Kuba nie ukrywają jak jest na świecie - pokazują prosto z mostu, gdzie jest źle, gdzie jest brudno, gdzie... czasem śmierdzi. Nie śpią w eleganckich, instagramowych hotelach, nie jeżdżą wynajętym samochodem za grube dolary, ani nie pozują w sukienkach od znanych projektantów, jak można by się tego spodziewać po gwiazdach Instagrama. Zamiast tego zwiedzają obecnie Nepal na "moturze" (jak sami o nim mówią), pokazują kulisy kraju i spotkania z lokalsami, mówią o jedzeniu, a nawet niektórych jego skutkach i nie owijają wszystkiego w uroczą, różową otoczkę social mediów. To odrobina autentyczności w plastikowej bańce mediów społecznościowych. To Instagram dla miłośników podróżowania, ludzi, którzy chcą dowiedzieć się więcej o nietypowych miejscach na świecie, dla osób ze specyficznym poczuciem humoru - Ola.