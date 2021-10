W Los Angeles odbyła się premiera nowej produkcji Netfliksa "The Harder They Fall". Na czerwonym dywanie w luźnym, lecz eleganckim garniturze zaprezentował się Jay-Z, który razem z Sealem tworzył ścieżkę dźwiękową do filmu. Na ściance u boku kompozytora zapozowała córka Heidi Klum.

