Muzyczne i modowe treśći znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Na ten moment od dawna czekało wielu fanów Adele. Niedawno piosenkarka obwieściła, że po około sześciu latach przerwy wraca z nowym materiałem muzycznym. W listopadzie ukaże się kolejna płyta artystki, którą promuje singiel "Easy On Me". Piosenka i teledysk do niego zostały już opublikowane w sieci.

Zobacz wideo Miłość i muzyka łączą się nie tylko w piosenkach. Uczucie doprowadziło niektóre zespoły do rozpadu

Wielka miłość, później zawirowania i rozstania. Te pary nie rozeszły się w zgodzie

Adele wróciła. W teledysku do "Easy On Me" stylizacja inspirowana Meghan Markle

15 października w nocy fani Adele nie spali. Czekali, aż w sieci ukaże się teledysk do jej nowego singla. Dumna piosenkarka obwieściła o 1 w nocy (czasu polskiego), że "Easy On Me" jest już dostępne. Nastrojowy utwór jest promowany przez klimatyczny teledysk. Początkowo utrzymano go w czarno-białej stylistyce, natomiast bliżej końca przechodzi on już w kolor. Dzięki temu możemy też lepiej przyjrzeć się ubiorowi Adele. Nie da się nie zauważyć, że jej modowy wybór mógł być inspirowany "lookiem" Meghan Markle. Wokalistka ma na sobie brązowy, lekko wpadający w bordo komplet, na który złożył się golf, szerokie spodnie i połyskujący płaszcz. W podobnej kolorystyce i w niemal identycznym kroju spodni pod koniec września paradowała po Nowym Jorku księżna Sussex.

"Easy On Me" wzbudziło wiele emocji wśród fanów Adele, czego wyraz dawali w komentarzach - zarówno pod teledyskiem zamieszczonym na kanale YouTube, jak i pod postem piosenkarki.

Warto było czekać na tę piosenkę - czytamy na Instagramie.

Kolejne dzieło Adele, które sprawiło, że wypłakuję sobie oczy.

Adele, po razy kolejny słowa twojej piosenki opisują historię wielu z nas. Tak genialne, że nie mogę się doczekać tego, by usłyszeć resztę albumu - emocjonowali się pod samym klipem.

Książę William podjął decyzję w sprawie przyszłości George'a

Premiera nowej płyty Adele zaplanowana jest na 19 listopada tego roku i swój wkład w nią miał m.in. szwedzki producent muzyczny Max Martin. Pogłoski o krążku zaczęły się pojawiać parę tygodni temu, gdy na budynkach wielu miast (w tym w Warszawie) pojawiały się billboardy i iluminacje z dużą liczbą 30. W końcu też sama Adele wspomniała o nadchodzącym albumie zatytułowanym właśnie "30". Brytyjka nie ukrywała, że będzie to bardzo osobiste wydawnictwo. Prace nad nim zaczęły się około trzech lat temu. W 2019 roku natomiast artystka złożyła pozew rozwodowy, a sam okres rozstania z mężem nie był dla niej łatwy. Album jest więc odzwierciedleniem trudnych doświadczeń gwiazdy.