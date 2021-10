Najnowsze wiadomości o gwiazdach i filmach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rodzime gwiazdy jak na przykład Tomasz Kot, Marcin Dorociński czy Agnieszka Grochowska coraz częściej dostają role w serialach Netfliksa czy HBO. Zagraniczni producenci decydują się angażować nie tylko znanych polskich aktorów. Kogo jeszcze możemy zobaczyć w popularnych filmach?

Dagmara Domińczyk- "Sukcesja"

Dagmara Domińczyk Dagmara Domińczyk/ KAPiF

Dagmara Domińczyk gra jedną z głównych ról w hitowym serialu HBO "Sukcesja". Aktorkę polskiego pochodzenia zobaczymy także w obsadzie serialu "We Own This City", który realizowany jest na zamówienie stacji HBO, a Dagmara Domińczyk zagra w niej agentkę FBI.

Zofia Wichłacz - "Świat w ogniu. Początki"

Zofia Wichłacz KAPiF

Zofia Wichłacz to aktorka młodego pokolenia, która pojawia się w coraz częściej na ekranie i jest coraz bardziej znana w kraju. Równolegle z karierą w rodzimy produkcjach, gra też w serialach Netfliksa np. w "1983". Aktorka może się również pochwalić rolą w amerykańskim "The Romanoffs" w reżyserii Matthew Weinera twórcy "Mad Men". W najbliższym czasie zobaczymy ją w serialu "Świat w ogniu: Początki" (World on Fire).

Tomasz Ziętek - "Świat w ogniu. Początki"

Tomasz Ziętek KAPiF



W tym samy serialu co Zofia Wichłacz, u boku Helen Hunt pojawi się kolejny aktor młodego pokolenia Tomasz Ziętek. Polska premiera "Świata w ogniu" zapowiedziana jest już na 10 listopada na kanale Epic Drama.

Zuzanna Szadkowski - "Plotkara"

Zuzanna Szadkowski Zuzanna Szadkowski jako Dorota w serialu ''Plotkara''/TVN

W obsadzie kultowej już "Gossip Girl", czyli "Plotkary" znalazła się Zuzanna Szadkowski. Zagrała Dorotę, opiekunkę Blair Waldorf (Leighton Meester). Nie jest to jedyny serial w dorobku tej aktorki. Oprócz "Gossip Girl" Zuzanna ma na swoim koncie także obraz "The Knick" z Clive’em Owenem, a debiutowała jako Elżbieta w "Rodzinie Soprano".

Paweł Sakowski - "Gra o tron"

Paweł Sakowski Paweł Sakowski/ Instagram screen

Paweł Sakowski to jedyny Polak, który zagrał w "Grze o tron". Zaczęło się od spotkania ze znajomym w irlandzkim pubie. Ten polecił mu wysłanie CV do agencji castingowej i w ten sposób aktor zagrał w scenie oblężenia zamku Winterfell kultowej produkcji HBO. Wcielił się w postać lorda Hornwooda, jednego z chorążych Starków.

Chris Cugowski - "Bridgertonowie"

Chirs Cugowski instagram.com/@christoph.cugo

Chris Cugowski niedawno wystąpił w "Bridgertonach", cieszącym się ogromną popularnością serialu Netfliksa. Teraz możemy oglądać jego muzyczne popisy w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera podobnie jak ojciec komponuje i śpiewa. Jest także absolwentem londyńskiej szkoły aktorskiej.