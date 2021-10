Więcej informacji o rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Książę William chce, by jego dzieci miały normalne dzieciństwo, pełną i kochającą się rodzinę oraz dorastały wśród rówieśników. Niestety jako następca tronu nie może pozwolić sobie na zupełną swobodę w tej kwestii. Musi wychowywać pierworodnego syna według reguł obowiązujących na brytyjskim dworze królewskim. Stara się jednak robić wszystko, by George nie odczuł presji, z jaką on zmagał się w dzieciństwie.

Książę William podjął decyzję w sprawie przyszłości George'a

Książę William podjął decyzję, że nie będzie na razie informował swojego syna zbyt szczegółowo o tym, że nie ma wielkiego wpływu na swoją przyszłość. Dlatego w rozmowie z magazynem GQ mówił, że postara się zapewnić mu beztroskie dzieciństwo.

Chcę wychować moje dzieci w szczęśliwym, stabilnym i bezpiecznym świecie, a to jest tak ważne dla nas obojga jako rodziców. Chcę, żeby George dorastał w prawdziwym, żywym środowisku. Nie chcę, żeby dorastał za murami pałacu. Będę walczył o to, żeby mieli normalne życie.

Jakiś czas temu media informowały, że książęca para chce opisać pierworodnemu synowi, jakie będzie miał obowiązki oraz na czym polega życie koronowanej głowy. Czekali jednak z rozmową do siódmych urodzin George'a. Nie wiadomo, w jaki sposób chłopcu zostały przekazane najważniejsze wieści. Jak zapewnia królewski historyk Robert Lacey:

Może pewnego dnia George sam opowie nam tę historię.

Nie ulega wątpliwości, że książę jest zbyt młody, aby pojąć, co go czeka. Jego rodzice, a w szczególności William, starają się zapewnić mu beztroskie dzieciństwo. Dlatego ojciec podjął decyzję, która sprzeciwia się tradycji brytyjskiego dworu. Do tej pory rodzina następcy tronu była odpowiednio szkolona od najmłodszych lat. George i jego rodzeństwo mają tego uniknąć. Już teraz William zrezygnował z posłania syna do szkoły z internatem. Nie chce, żeby chłopiec przeżywał to, co on w dzieciństwie.

Przede wszystkim William chce, aby George wraz z Charlotte i Louisem miał szczęśliwe i stabilne życie rodzinne. Dlatego spędzają tak dużo czasu w swoim domu w Norfolk, gdzie George uczęszczał do lokalnego przedszkola, chodzi na plażę i do lasu, czasem ze swoją babcią Carole Middleton i bawi się z miejscowymi dziećmi — wyjaśnił królewski pisarz Phil Dampier.

Jego zdaniem Kate i William, jak najpóźniej chcą porozmawiać z chłopcem o tym, że nie będzie miał wielkiego wyboru, jeśli chodzi o jego przyszłość.

To nie będzie łatwa rozmowa, ale myślę, że William i Kate upewniają się, że ma szczęśliwe dzieciństwo, aby dać mu solidne podstawy do radzenia sobie z resztą życia.

Czy księciu łatwo będzie pogodzić się z przeznaczeniem?