Trwają prace nad piątym sezonem hitu Netliksa "The Crown". Tym razem widzów czekają spore zmiany. Niedawno Netflix ujawnił, że w roli królowej Elżbiety Olivię Colman zastąpi Imeldy Staunton, która przez wiele osób kojarzona jest m.in. z rolą profesor Dolores Umbridge w filmie "Harry Potter i Zakon Feniksa". Teraz wyciekły zdjęcia, na których widzimy aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postaci najnowszej odsłony "The Crown".

"The Crown". Wyciekły nowe zdjęcia z planu

Aby oddać upływający czas, producenci "The Crown" co jakiś czas zmieniają obsadę serialu. Tak stało się również w przypadku piątego sezonu. Do tej pory w produkcji poświęconej losom brytyjskiej rodziny królewskiej młodą księżną Dianę grała Emma Corrin.

W zeszłym roku ogłoszono, że w piątej odsłonie rola przypadła Elizabeth Debicki. Aktorka ma polskie korzenie, której ojciec jest z pochodzenia Polakiem. W postać księcia Karola wcieli się Dominic West, który ostatnio występował w serialach "The Affair" i "Pogoń za miłością".

Na nowych zdjęciach widzimy aktorów podczas kręcenia wspólnych scen na Majorce. Nie da się ukryć, że Elizabeth Debicki jest uderzająco podobna do matki książąt Williama i Harry'ego. Styliści zadbali także o idealną fryzurę i stylizację, które były znakiem rozpoznawczym księżnej Diany. Więcej zdjęć z planu zobaczycie w galerii nad tekstem.

Przypomnijmy, że piąty sezon "The Crown" nie będzie ostatnim. Producent uległ namowom i postanowił stworzyć kolejną serię, która będzie ściśle związana ze współczesnymi czasami. Wiele wątków ma jednak nawiązywać do wydarzeń z przeszłości.