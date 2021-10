Więcej ciekawych artykułów o aktualnych wydarzeniach przeczytasz na Gazeta.pl.

19 maja Meghan Markle i książę Harry obchodzili trzecią rocznicę ślubu. Choć starają się wieść szczęśliwe życie z dala od brytyjskiego dworu, co rusz pojawiają się spekulacje, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Tym razem o takie stwierdzenie pokusił się brat amerykańskiej aktorki, który jest uczestnikiem australijskiego "Big Brothera".

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle znów zaleje się łzami. Przyrodni brat atakuje ją na wizji. "Pierwszego męża wykorzystała, Harry jest następny"

Meghan Markle nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem, ani jego dziećmi. Nazywanie relacji księżnej z bliskimi konfliktem, to zbyt mało. Thomas Markle, Thomas Markle Jr. oraz Samantha Markle robią, co mogą, by nadszarpnąć wizerunek żony księcia Harry'ego. Nie brakuje oskarżeń o kłamstwa czy hipokryzję. Teraz pojawiły się kolejne. Przyrodni brat Meghan nazywa ją "fałszywą i zarozumiałą kobietą" oraz wieszczy koniec jej związku z wnukiem królowej, powołując się na historię jej pierwszego małżeństwa.

Wykorzystała tego faceta i go rzuciła. Harry jest kolejny do ścięcia - zapowiedział złowrogo.

Przypomnimy, zanim Meghan wyszła za Harry'ego, była związana z producentem filmowym Trevorem Engelsonem, którego poślubiła w 2011 roku. Małżeństwo trwało zaledwie dwa lata.

Projektantka zdradza kulisy powstawania sukni ślubnej Meghan Markle

Podobne zdanie na temat związku Meghan i Harry'ego ma Samantha Markle.

Współczuję Harry'emu. Padł ofiarą jej psychopatycznej osobowości. Odciągnęła go od rodziny, przyjaciół, życia, które znał. Przypomina mi jedną z tych ofiar porwania, które w końcu zaczynają wierzyć, że ich życie było okropne i zakochują się w swoim porywaczy - mówiła w marcu, tuż po wywiadzie książęcej pary Sussex u Oprah Winfrey.

Naprawdę współczujemy Meghan. Takie rodzeństwo to żaden skarb.