Daria Dąbrowska była uczestniczką siódmej edycji programu "Top Model". Zafascynowała jury nie tylko oryginalną urodą, ale także osobowością. Dzięki temu znalazła się w czołówce i odpadła dopiero podczas wyjazdu na fashion week.

Daria z "Top Model" wyznała, dlaczego już nie ogląda programu. Uderzyła w Olgę

Choć program "Top Model" otworzył przed Darią furtkę do show-biznesu, uczestniczka nie do końca wykorzystała tę szansę. W rozmowie z Onet.pl wyznała, że obecnie pracuje w gastronomii, ale zarabia głównie dzięki działalności na platformie Only Fans. Programu "Top Model" już nie ogląda.

Wszystkie edycje przed moją widziałam, ale tych kolejnych nie mam ochoty oglądać. Zresztą teraz wszystko opiera się bardziej na reality show. To nie jest talent show. Nie liczy się już tak bardzo to, co kto potrafi i jakie ma umiejętności. Tylko żeby się działo - powiedziała Daria.

Uczestniczka siódmej edycji oceniła także, że bohaterowie programu biorą udział w zadaniach, z którymi nie spotkają się w codziennej pracy w branży.

W mojej edycji był wybieg na basenie z ruszającymi się płytkami. Teraz widziałam, że uczestnicy mają jeździć w szpilkach na wrotkach. Jasne, ktoś może powiedzieć, że idąc do tego programu, godzimy się na takie ekstremalne sytuacje. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie wprost, że takie rzeczy w modelingu się nie dzieją. A jeśli już, to wiemy wcześniej, na co się godzimy.

Daria odniosła się także do ostatniej afery, którą wywołała Olga z nowej edycji show. Uczestniczka powiedziała na panelu jurorskim, że źle jej się pracowało podczas sesji, ponieważ jej partnerowi "śmierdziało z ust".

Byłam w szoku. Powiedziała to chłopakowi, który ma problem z samooceną, samoakceptacją. Dobrze jednak, że pokazali to później w programie i widzowie zareagowali, broniąc go - wyznała.

Daria dodała też, że udział w programie pomógł jej zaakceptować siebie i znaleźć agencję modelingową.