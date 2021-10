Więcej na temat artystów i muzyki przeczytasz na Gazeta.pl

Ralph Kaminski pojawił się na rynku muzycznym już jako nastolatek, ale w show-biznesie usłyszano o nim w 2016 roku, kiedy wydał pierwszą płytę "Morze". Utalentowany wokalista i multiinstrumentalista szybko zdobył rzesze fanów, którzy docenili jego artystyczną duszę. Sam pisze muzykę, teksty, gra, śpiewa i produkuje swoje teledyski. Zna go spore grono internautów, jednak rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Skąd wziął się artysta?

Kim jest Ralph Kaminski?

Ralph Kaminski pochodzi z Jasła. Nie wszyscy wiedzą, że jest kuzynem Michała Szpaka. Z muzyką jest związany od najmłodszych lat. Jako dziecko chodził do szkoły muzycznej, ucząc się gry na skrzypcach. Dziś ten instrument często można usłyszeć w jego utworach. W dzieciństwie uczęszczał także na zajęcia wokalne. Później postanowił iść w tym kierunku, kończąc wokalistykę na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na tym nie skończył swojej edukacji. Studiował także na holenderskim Codarts University for the Arts w Rotterdamie na wydziale popu.

Swoich sił próbował wiele lat temu w programach telewizyjnych. Wystąpił w "Szansie na sukces" i "X Factorze". Jego pierwszy sukces to Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu "Carpathia 2011". Później zdobył jeszcze wiele nagród. Lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Kilka razy przechodził metamorfozy. Na każdym albumie pokazywał się w innej odsłonie. Jego najnowsza płyta "Kora" właśnie wchodzi na rynek. Do teledysków również się zmienił. Ostatnio przez długi czas nosił dłuższe blond włosy z grzywką, jednak to już przeszłość. Ostatnio artysta postawił na krótką fryzurę i ciemny kolor.

Jest wegetarianinem, który uwielbia polskie jedzenie, zwłaszcza pierogi. O swoich kulinarnych przygodach często pisze w mediach społecznościowych. Tam ma duże grono fanów. Słynie z dystansu do siebie i dużego poczucia humoru. Choć nie zawsze tak było. W 2017 roku miał depresję i przeszedł dwuletnią psychoterapię. Jego teksty piosenek są bardzo osobiste, opowiada w nich o doświadczeniach z własnego życia.

W tym roku był jednym z zapowiadających nagrody na gali Fryderyków. Wówczas głośno było o jego pocałunku z Krzysztofem Zalewskim. Najbardziej lubi muzykę filmową, skandynawską elektronikę i brit pop, a swój własny styl określa "alternatywnym popem". Często zaskakuje stylizacjami i różnymi wcieleniami. W teledysku "Tata" przebrał się za kobietę. W innym utworze pozuje w purpurowej szacie niczym biskup. Będzie go można zobaczyć w najnowszym odcinku "Top Model", gdzie wspólnie z uczestnikami wyreżyseruje klip, w którym modele wezmą udział.