Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez szefa rządu przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją. Decyzja wzbudziła skrajne emocje wśród obywateli. W wielu polskich miastach zostały zorganizowane manifestacje. Jednak najgłośniej było o demonstracji, która odbyła się w stolicy, ze względu na próbę przerwania przemówienia Wandy Traczyk-Stawskiej. Matylda Damięcka stworzyła grafikę, która odnosi się do sytuacji.

REKLAMA

Matylda Damięcka upamiętnia 20. rocznicę zamachów na WTC: Szczęśliwe zakończenie

Zobacz wideo Matylda Damięcka napisała wiersz o LGBT

Matylda Damięcka komentuje demonstracje przeciw polexit

Matylda Damięcka, pomimo że z wykształcenia jest aktorką, od jakiegoś czasu jest znana z racji działania na innym polu. Artystka umieszcza na swoim instagramowym profilu @thegirlwhofellonearth celne grafiki, komentujące na bieżąco wydarzenia społeczne. Prace Damięckiej są bardzo popularne i często udostępniane, a ich autorka nie ukrywa swoich poglądów i niekiedy kontrowersyjnych opinii.

Matylda Damięcka komentuje sprawę Beaty K. "Nie za(p/b)iła"

W niedzielę w Warszawie miała miejsce demonstracja w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Nieopodal zebrała się także kontrmanifestacja środowisk narodowych. Jedną z występujących na demonstracji opozycyjnej była weteranka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Jej przemówienie zagłuszane było przez lidera Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, Roberta Bąkiewicza.

Wydarzenie to skłoniło Damięcką do stworzenia kolejnej grafiki. Artystka narysowała Wandę Traczyk-Stawską. Pod jej podobizną zamieściła napis: "Pamiętamy". Poniżej stworzyła też portret Roberta Bąkiewicza, który pluje zieloną cieczą. Dodała napis: "Zapamiętamy ci".

Obserwatorzy uznali grafikę Damięckiej za trafny komentarz.

Piękny komentarz. Choć smutny...

Jak zawsze w sedno.

Jak zwykle w punkt.

A wy? Uważacie podobnie?