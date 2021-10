Niedawno Baron poinformował wszystkich, że związał się z Sandrą Kubicką. Na wspólnych romantycznych kadrach widać pierwsze zakochanie. Par, które idealnie prezentują się na instagramowych zdjęciach, jest dużo więcej. My postanowiliśmy sprawdzić, co na ich temat mówią gwiazdy. Niektórym astrologia nie daje szans.

Co astrologia mówi o związkach polskich gwiazd?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem od pięciu lat. On jest zodiakalnym Bykiem. Gwiazdy mówią, że dba o poczucie stabilności i lubi rozpieszczać drugą osobę. Ważna jest dla niego harmonia w życiu. Znaki zgodne z Bykiem to Panna i Koziorożec. Z kolei Małgorzata Rozenek to zodiakalne Bliźnięta. Osoby spod tego znaku uwielbiają być w ciągłym ruchu. Bywają wybuchowe. Znaki kompatybilne z Bliźniętami to Waga i Wodnik. Gwiazdy nie wróżą powodzenia parom w kompilacji Byk-Bliźnięta. Według astrologii mają za dużo różnic i kierują nimi przeciwne żywioły - ziemia i powietrze. Spokojne usposobienie Byka stoi w sprzeczności z roztargnioną duszą Bliźniąt. Małżeństwo Majdanów może być więc oparte na przeciwieństwach, które się uzupełniają.

Radosław Majdan, Małgorzat Rozenek screen IG @r_majdan

Agata i Piotr Rubikowie pobrali się w 2008 roku. Choć z początku nikt nie wierzył w to, że przetrwają, głównie ze względu na dużą różnicę wieku, małżeństwo doczekało się dwóch córek i wygląda na szczęśliwe. Piotr Rubik jest zodiakalną Panną. Przyświecają mu cechy dobrze zorganizowanego i wymagającego od siebie i innych. Osoby spod znaku Panny umieją zatroszczyć się o drugą osobę. W związku wymagają konkretnej i rzeczowej rozmowy. Znaki zgodne dla muzyka to Byk, Ryby i Strzelec. Dobrze się składa, bo ten ostatni reprezentuje jego żona. Według gwiazd Agata Rubik jako Strzelec ceni sobie przestrzeń w związku, a także wspólne zainteresowania. Ma dużo energii i pozytywne nastawienie. Według gwiazd Agacie może imponować artystyczna dusza i inteligencja męża. Ona zaś wprowadza we wspólne życie mnóstwo aktywności. Astrologia mówi, że więcej ich łączy niż dzieli.

Agata i Piotr Rubik instagram.com/agata_rubik/

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są w związku od roku. W tym czasie dodali na Instagramie niezliczoną ilość romantycznych kadrów, na których nie szczędzą sobie czułości. Julia to zodiakalny Koziorożec. Cechuje ją praktyczność i dojrzałe podejście do życia. Koziorożce mają duże problemy z mówieniem o swoich uczuciach i są nieufne. Idealnie pasują do Byków i Panien. Jednak Nikodem to Bliźnięta i cechują go duża aktywność, ale i emocjonalność. Według astrologii para nie pasuje do siebie. Spontaniczność Bliźniąt kłóci się z rozsądnym i wyważonym podejściem do życia Koziorożca, który wszystko woli zaplanować.

Nikodem Rozbicki, Julia Wieniawa scree IG @juliawieniawa

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron są razem od lipca. O ich związku wszyscy dowiedzieli się dopiero niedawno. Co o ich parze mówią gwiazdy? Baron to Strzelec, podobnie jak w przypadku Agaty Rubik, ma poczucie wolności i ważna jest dla niego przestrzeń. Pasują do niego Baran i Lew. Natomiast Sandra to zodiakalny Wodnik. Gwiazdy mówią, że jest wrażliwa, lecz boi się mówić o uczuciach, a także nieco buja w obłokach. Jest ciekawa świata i ludzi, lubi długie dyskusje na ważne tematy. Według astrologii nie są ze sobą kompatybilni. Strzelec jest nieufny i trzeba o niego zabiegać, co może spalać energetycznie Wodnika - osoby spod tego znaku starają się być dobre i pomocne, jednak próby udowadniania, że zasługuje się na drugą osobę, mogą je osłabiać.

Sandra Kubicka i Baron fot. Instagram @alekbaron

Sandra Kubicka zamieszkała już z Baronem. "Przykro mi czytać, że jest babiarzem

Marianna i Łukasz Schreiberowie stali się kontrowersyjnym małżeństwem, odkąd żona ministra zaczęła pojawiać się w mediach i robić karierę w mediach społecznościowych. Ona jest zodiakalnym Skorpionem. Według astrologii ceni sobie pozycję partnera, nie bez znaczenia jest sfera materialna. Nie znosi samotności, jest uparta, wojownicza i ma wielkie ambicje. Pasują do niej Rak i Ryby. Mąż aspirującej modelki, podobnie jak Małgorzata Rozenek, jest spod znaku Bliźniąt. Duża energia, ciągły ruch i emocjonalność. Kocha swobodę i wolność, miewa też kaprysy. W żaden sposób te dwa znaki się ze sobą nie łączą. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę astrologię, tej parze udało się przynajmniej częściowo zaspokoić oczekiwania. Na co dzień jednak żyją na zasadzie przeciwieństw.

Marianna Schreiber instagram.com/marysiaschreiber/

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są małżeństwem od siedmiu lat. Ona jest zodiakalną Panną. Podobnie jak Piotr Rubik ceni sobie dokładność, takt i kulturę. Bywa zazdrosna. Doskonale pasują do niej Byk, Strzelec, Ryby. Natomiast mąż Izabeli jest spod znaku Barana, co oznacza, że jest silny i przebojowy. Jest niezłomny, stworzony do pokonywania trudności, lubi zdobywać za wszelką cenę, a swojej partnerce daje pełne zaangażowanie i serwuje wrażenia. Idealne są dla niego Strzelec i Lew. Astrologia nie przypisuje tym dwojgu dopasowania, choć związek z Panną wymaga cierpliwości i jest trudny, w czym Baran doskonale się sprawdza. Da się zauważyć, że pewne cechy zgadzają się z życiem małżonków i historią ich miłości.

Izabela Janachowska z mężem Screen z Instagram.com/ izabelajanachowska