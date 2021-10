Kilka dni temu media obiegła informacja, że polska aktorka sprzedała kolację ze swoim udziałem. Wystawiła ją na licytację, a końcowa kwota sięgnęła wartość miliona złotych. Choć nagłówki sugerowały coś innego, to okazało się, że Natalia Janoszek zrobiła to w szczytnym celu. Pieniądze trafiły do jednej z fundacji. Zwycięzcą okazał się Victor Restis, grecki milioner. Co o nim wiemy?

Victor Restis - kim jest grecki milioner, który wylicytował kolację z Natalią Janoszek?

Janoszek w "Dzień dobry TVN" opowiadała, że spotkanie odbędzie się jeszcze w październiku. To ona poleci do Aten, gdzie spotka się z 53-letnim milionerem.

Majątku dorobił się, działając w branży związanej z żeglugą. Urodzony w Kongo mężczyzna karierę rozpoczął od stanowiska członka zarządu w rodzinnej firmie, która zajmowała się spedycją. W wieku 36 lat został jej prezesem. To on stoi za sukcesem przedsiębiorstwa i stworzeniem imperium najbardziej zróżnicowanych flot statków masowych i towarowych na świecie. Jego działania zostały docenione i znalazł się na liście "100 najbardziej wpływowych osób w branży żeglugowej", stworzonej przez Lloyd's. Udziela się także charytatywnie, założył własną fundację i niesie pomoc humanitarną potrzebującym.

Choć ma na swoim koncie wiele sukcesów, to jednak na jego życiorysie znajduje się skaza. Mężczyzna, według zagranicznych mediów, w 2013 roku był podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i defraudacje. Choć został zatrzymany, to sprawa została umorzona - argumentowano, że transakcje były zgodne z prawem. Rodzinie nie postawiono więc żadnych zarzutów.

O ile o karierze greckiego milionera wiadomo sporo, tak ciężko znaleźć informacje o jego życiu prywatnym.

