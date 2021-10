Sandra Kubicka i Baron z pewnością przez najbliższe miesiące będą najgorętszą parą show-biznesu. Gwiazda wyznała na Instagramie, że nigdy nie była równie szczęśliwa i zakochana. Przypominamy wam poprzednich partnerów modelki, o których mówiła w przeszłości w mediach.

Baron potwierdził związek z Sandrą Kubicką. Kim są jej poprzedniczki?

Cedriv Gervais

Kubicka przez blisko pięć lat związana była z uznanym francuskim DJ-em i producentem muzycznym Cedriciem Gervaisem, który w 2014 rok wygrał nagrodę Grammy za remiks piosenki Lany Del Rey. Para zdążyła się zaręczyć, a modelka miała już nawet wybraną suknię ślubną. Niestety w 2018 roku Gervais nieoczekiwanie odwrócił się od Kubickiej i znalazł nową dziewczynę. Modelka w wywiadzie dla "Gali" wyznała, że rozstanie z Gervaisem złamało jej serce.

Dowiedziałam się z Instagrama, że ma już nową dziewczynę, a kilka tygodni wcześniej planowaliśmy ślub, wspólną przyszłość. Myślę, że już nikt nigdy nie złamie mi tak serca, jak Cedric. To był olbrzymi ból.

Sandra Kubicka i Cedric Gervais fot. Instagram screen - @sandrakubicka

Kaio Alves Goncalves

Na początku 2019 roku Kubicka poznała brazylijskiego biznesmena Kaoo Alvesa Goncalvesa i jeszcze w tym samym roku zdążyła przyjąć od niego pierścionek zaręczynowy. Para planowała huczny ślub i wspólne życie w Miami. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu i w maju 2020 roku para się rozstała. Po rozstaniu modelka zdecydowała się wrócić z Miami do Polski. W tym samym czasie między byłymi kochankami doszło do nieprzyjemnej medialnej przepychanki.

Sandra Kubicka z partnerem screen Instagram / @sandrakubicka

Wiktor Waligóra

Modelka po powrocie do Polski i rozstaniu z Kajo twierdziła, że chce skupić się na sobie i zostać sama. Jednak chwilę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych widziana była w towarzystwie przystojnego bruneta, z którym nie szczędziła sobie czułości. Okazało się, że był to 26-letni Wiktor Waligóra, który na co dzień zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Niestety, ich relacja również nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu Kubicka wyznała Pomponikowi, że dobrze jej ze statusem singielki:

Nie muszę do nikogo dzwonić i się tłumaczyć, że wracam do domu późno, gdzie idę albo czy powinnam wziąć udział w danej sesji. Robię, to co chcę.

Leonardo DiCaprio

Niewiele brakowało, a Kubicka byłaby dziewczyną... Leonardo DiCaprio! Jak wyznała w rozmowie z Pomponikiem, kiedy mieszkała w Stanach, aktor miał nie odstępować jej na krok, a nawet specjalnie pojawił się w pierwszym rzędzie na jednym z jej pokazów

Miałam taki epizod w życiu, że Leonardo DiCaprio chciał mnie poderwać. Myślał, że polecę na "Titanica", a ja mu powiedziałam: Goodbye. Byłam wtedy zakochana, a on próbował mnie odbić. Latał za mną wszędzie. Nawet wykupił stolik w pierwszym rzędzie na jednym z moich pokazów. Siedział i krzyczał: Go Sandra!

Kubicka była jednak wtedy związana z innym partnerem i nie przyjęła zalotów DiCaprio. Nie żałuje, bo twierdzi, że źle wtedy wyglądał.

Byłam na jego urodzinach, ale tylko złożyć życzenia. Nic nigdy między nami nie było, bo byłam zakochana w innym, który mnie traktował tragicznie. Nie żałuję tego, bo Leonardo nie był wtedy atrakcyjny.

Leonardo DiCaprio fot. ONS

Kibicujecie Kubickiej i Baronowi?