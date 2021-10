Życie uczuciowe Aleksandra Milwiw-Barona od zawsze wzbudzało dużo emocji i kontrowersji. Muzyk słynął z romansów, także z największymi polskimi gwiazdami. Jego związki - jak i rozstania - od początku są szeroko komentowane w mediach. Przypomnijmy sobie zatem wszystkie byłe partnerki Barona, bo jest ich całkiem sporo. Muzyk ma na koncie nawet zaręczyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska po rozstaniu z Baronem dziękuje za wsparcie i mówi, że niczego nie żałuje

Buntowniczka, romantyczka. TikTok Marianny Schreiber odsłania kolejne oblicza

Baron i Ola Szwed

Aleksander Milwiw-Baron na początku kariery spotykał się z aktorką Aleksandrą Szwed. Wszystko świetnie się układało, jednak z czasem światło dzienne ujrzało inne oblicze muzyka. Ich relacja stała się bardzo burzliwa - Szwed często była zazdrosna o partnera, który miał nieustannie spoglądać na inne kobiety. Po upływie roku Ola Szwed i Baron zakończyli związek na przyjacielskiej płaszczyźnie.

Baron i Ola Szwed kapif

Baron i Kasia Grabowska

Następnie muzyk zaczął spotykać się z Kasią Grabowską. Ich związek wydawał się bardzo poważny, ponieważ w 2014 roku Baron oświadczył się ukochanej. Niestety aktorka szybko się rozmyśliła (zaledwie po paru miesiącach) i oddała pierścionek.

Baron i Kasia Grabowska kapif

Baron i Joanna Opozda

Kolejną wybranką Barona była aktorka Joanna Opozda. Para nigdy nie wypowiadała się oficjalnie na temat związku, który zakończył się na wrzuceniu do sieci paru wspólnych zdjęć. Podobno muzyk miał być pod wrażeniem osobowości i seksapilu Joanny, ale dziwnym trafem ich relacja szybko dobiegła końca.

Baron, Joanna Opozda Isntagram.com/asiaopozda

Baron i Czarina Russel

W 2017 roku do mediów trafiła informacja o nowej wybrance muzyka. Została nią Czarina Russel, członkini zespołu Hansa Zimmera. Ich związek wydawał się bardzo poważny, bo po jakimś czasie Baron oświadczył się ukochanej. Zrobił to na scenie podczas własnego koncertu. Czarina przyjęła zaręczyny i... na tym się skończyło.

Baron i Julia Wieniawa

Ten temat zdecydowanie był jednym z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Przez długie tygodnie Julia Wieniawa i Baron zaprzeczali doniesieniom o jakiejkolwiek relacji, jednak z czasem wszystko wyszło na jaw. Po wyjawieniu związku zaczęli regularnie pojawiać się na ściankach, ale nigdy nie wypowiadali się na swój temat. Choć aktorka na początku była zachwycona nowym ukochanym - miała czuć się przy nim bezpiecznie - szczęście nie trwało długo. Po paru miesiącach media obiegła informacja, że związek Aleksandra Barona i Julii Wieniawy to już przeszłość. Gwiazda we wrześniu 2021 roku wspominając w głośnym wywiadzie relacje z muzykiem, wyznała, że była to... pomyłka.

Julia Wieniawa, Baron KAPIF.pl

Baron i Blanka Lipińska

Po związku z Julią Wieniawą członek zespołu "Afromental" znalazł szczęście u boku Blanki Lipińskiej. Para zaczęła się spotykać pod koniec 2019 roku, ale oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero w styczniu 2020 roku. Od tego czasu zarówno Blanka, jak i Baron aktywnie relacjonowali związek w mediach społecznościowych.

To ja zapolowałam na niego! Słyszałam o nim wiele dobrego i wymyśliłam go sobie już w październiku. (...) Chwilę zajęło mi poderwanie chłopaka z telewizji, ale ostatecznie nie czas, a efekt się liczy - mówiła we "Fleszu" Blanka.

Blanka Lipińska i Baron Instagram/blanka_lipinska

Baron i Edyta Górniak?

Oprócz wyżej wymienionych partnerek spekuluje się, że Baron miał romans z innymi gwiazdami. Jedną z nich była znajomość z diwą polskiej sceny muzycznej - Edytą Górniak. Oboje byli jurorami w programie "The Voice of Poland", a o ich romansie rozpisywały się media w całej Polsce. Zainteresowani sami podgrzewali plotki, nieustannie żartując o wspólnych kolacjach czy romantycznych spacerach. Po miesiącach plotek o romansie z Baronem Edyta Górniak wystosowała oficjalne oświadczenie.

Przykro mi was rozczarować, ale nie mam, nie miałam i nie będę miała z nim romansu. Baron jest urokliwym człowiekiem i serdecznym kolegą z pracy, ale trzeba, zapewniam, dużo więcej niż serdeczny uśmiech, aby zatrzymać na dłużej moją uwagę.

Baron i Edyta Górniak kapif

Baron i Patrycja Kazadi

Następną plotką, która pojawiła się w mediach było tajemnicze spotkanie muzyka z Patrycją Kazadi. Paparazzi przyłapali Kazadi i Barona w Los Angeles na wspólnym obiedzie. Gdy media zaczęły rozpisywać się o ich romansie, aktorka ucięła spekulacje, udzielając wywiadu w programie "Dzień Dobry TVN".

Baron to jest mój ziom i z Baronem znam się 10 lat. Okazało się, że oboje byliśmy w LA - on ma swoje powody, by latać do Stanów, ale nie będę zdradzać jego sekretów - a że były moje urodziny, to zaprosił mnie na lunch.

Baron i Sandra Kubicka potwierdzają związek!

Na tym zakończymy listę partnerek i dziewczyn Barona. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia w nowym związku z Sandrą Kubicką.