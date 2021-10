Oliwia Bieniuk świetnie radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo że jury swoimi uwagami w każdym odcinku podcina jej skrzydła, widzowie bardzo polubili tę 18-letnią dziewczynę. Dzięki ich głosom doszła aż do półfinału, a w kolejnym odcinku zawalczy o miejsce w ścisłym finale razem z Kajrą i Piotrem Mrozem. Nastolatka każdą wolną chwilę spędza na sali treningowej. Nie ma nawet czasu, by iść protestować.

Oliwia Bieniuk nie interesuje się polityką. "Jestem jeszcze na to za młoda". Ma na głowie inne sprawy

W niedzielę wieczorem Polki i Polacy wyszli na ulice, by protestować w związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał prawo polskie za nadrzędne wobec prawa europejskiego. Na samym Placu Bankowym w Warszawie pojawiło się około 100 tys. obywateli. W związku z tymi ważnymi wydarzeniami reporter serwisu Pomponik.pl zapytał Oliwię Bieniuk, czy ta interesuje się polityką. Młoda gwiazda była bardzo szczera - wprost przyznała, że nie leży to w kręgu jej zainteresowań. Stwierdziła, że jest na to jeszcze zbyt młoda.

Nigdy w ogóle za bardzo nie interesowałam się polityką. Myślę, że chyba jeszcze jestem na to za młoda.

Bieniuk jednak i tak uważa, że nie miałaby czasu, by wyjść na ulicę i protestować.

Ja wiem, że to jest ważne, ale nie miałam czasu, naprawdę. Ale żałuję, bo mogłabym pójść -mówiła.

Nigdy nie jest się za młodym, aby zainteresować się polityką i losami kraju, szczególnie w tak trudnym czasie. To w końcu od nas samych zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Mamy nadzieję, że po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" Oliwia Bieniuk znajdzie w końcu czas na poszerzenie swojej świadomości na temat obecnej sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej.