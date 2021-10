Książę Harry i Meghan Markle po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych podpisali kontrakt z Netfliksem. Chyba nie będą zadowoleni, bo księżna Kate ponoć też ma w planach rozpocząć prace nad serialem, który mógłby poruszyć i zgłębić ważny temat. Żona Williama chciałaby się skupić na rozwoju we wczesnym dzieciństwie, czyli temacie bliskiemu jej sercu.

Przed księżną Kate kolejne wyzwanie? Ma nakręcić serial dokumentalny

"Daily Mail" donosi, że księżna Kate ma za sobą spotkanie telefoniczne z producentem telewizyjnym, Davidem Gloverem, odpowiedzialnym za program "Gogglebox" na kanale Channel 4 oraz zaangażowanym w część produkcji telewizyjnych fizyka Stephena Hawkinga. Niektórzy uważają, że Kate chciałaby pójść śladem męża, księcia Williama, i też mieć swoją produkcję.

Kate jest bardzo zainteresowana programem i nie kryje podekscytowania. Uważa, że może to być naprawdę znaczący sposób na zgłębienie ważnego tematu. Jest pod wrażeniem wysiłków Williama i wie, jak bardzo podobało mu się tworzenie serii Earthshot - twierdzi źródło.

Serial mógłby przypominać popularną serię genealogiczną BBC "Who Do You Think You Are?", w której znane osoby odkrywają swoje pochodzenie.

Rzecznik Pałacu Kensington odmawia komentarza na temat "prywatnego" spotkania Kate z producentem telewizyjnym, jednak królewskie źródło twierdzi, rozmowy miały na razie charakter wstępny. Czy serial faktycznie powstanie? To okaże się za jakiś czas. Przypomnijmy jednak, że w czerwcu księżna Kate wzięła udział w otwarciu nowej inicjatywy The Royal Foundation Center for Early Childhood. Fundacja, którą prowadzi wraz z księciem Williamem, uruchomiła centrum wspierające rozwój dzieci we wczesnym dzieciństwie. Być może faktycznie chce dotrzeć do szerszego grona i zdecyduje się na film?

