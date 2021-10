Adele na dłuższy czas zniknęła z show-biznesu, by skupić się na życiu prywatnym. Fani gwiazdy ubolewali, że artystka nie wydaje nowych piosenek, a tym bardziej płyt. Wkrótce się to zmieni, bo za kilka dni, bo 15 października, ukaże się singiel zapowiadający nową płytę "Easy on Me". W związku z tym Adele jest w trakcie promocji nadchodzącego kawałka. Ostatnio podczas transmisji na Instagramie wyznała, że krążek, który niebawem wyda powstał pod wpływem jej życiowych doświadczeń, w tym rozwodu z Simonem Koneckim. To nie jedyna prywata, na jaką się zdobyła.

Adele odstawiła alkohol

Adele nie tylko zorganizowała transmisję, podczas której została zapytana m.in., czy zna Kingę Rusin, która to pozowała z nią do zdjęcia na zamkniętej imprezie Beyonce i Jaya Z. Wokalistka pojawiła się w amerykańskim i brytyjskim "Vogue'u" i udzieliła wywiadu magazynowi.

W swoich ostatnich wyznaniach była niezwykle otwarta i szczera i przyznała, że w ostatnim czasie musiała odstawić alkohol. Z dwóch powodów. Po pierwsze, by jej głos był w jak najlepszej formie, a po drugie, w czasie pandemii dość często po niego sięgała.

Kocham Aperol Spritz. Musiałam niestety porzucić alkohol, wszystko przez mój come back. (...) Przez lockdown codziennie piłam wino, siedem dni w tygodniu. Zaczynałam coraz wcześniej - zdradziła.

Czekacie na muzyczny powrót Adele?

Macierzyństwo i sława. Adele zdradziła dlaczego przez długi czas nie mogła znaleźć partnera