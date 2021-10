Aleksander i Adam Baron

Brat Aleksandra Barona na co dzień gra w zespole jazzowym Pink Freud. Na scenie zadebiutował w 1993 roku w wieku 12 lat. Dodatkowo komponuje i produkuje muzykę do spektakli teatralnych. Koncertuje i nagrywa między innymi z Darią Zawiałow, Krzysztofem Zalewskim czy Wojciechem Mazolewskim. Od października 2015 roku jest nauczycielem w założonej przez siebie Szkole Muzyki Nowoczesnej. Miłość do muzyki Alek i Adam odziedziczyli po ojcu, który jest słynnym polskim saksofonistą jazzowym i kompozytorem.

Adam i Aleksander Baron Screen TVP2

Maciej i Filip Zakościelni

Brat Macieja Zakościelnego, Filip, ma 42 lata. W odróżnieniu od brata, nie chciał wiązać się z show-biznesem. Skończył studia ekonomiczne, od lat rozwija karierę w różnych bankach. Z jego profilu na Instagramie możemy dowiedzieć się, że uwielbia podróżować, chodzić na koncerty oraz spędzać czas z przyjaciółmi.

Filip Zakościelny Instagram / @filipzako01

Cezary i Radek Pazurowie

Cezary Pazura aktywnie działa w social mediach. Na swoim Instagramie często pokazuje zdjęcia z żoną i dziećmi. Zdecydowanie rzadziej z bratem. Radosław, tak jak Czarek, jest aktorem. Panowie mają świetny kontakt.

Cezary Pazura, Radosław Pazura Instagram/czarekpazura

Doda i Rafał Rabczewscy

Doda ma brata Rafała, który jest synem z poprzedniego związku jej mamy. Co ciekawe, Rafał Rabczewski przez kilka lat współpracował z piosenkarką. Był jej menedżerem koncertowym, jednak z czasem ich drogi zawodowe się rozeszły.

Doda, Rafał Rabczewski KAPiF

Olga i Wojciech Frycz

Brat Olgi, Wojciech, jest równie utalentowany co reszta Fryczów. Rozwija karierę muzyczną. Stworzył oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmów i seriali, m.in. "Łącznicy z Grodziska" z 2017 roku czy filmu dokumentalnego "Call me Tony" oraz muzykę do filmów promocyjnych i reklam.

Olga Frycz, Wojciech Frycz Instagram / @tojafrycz