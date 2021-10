"Prince Charming" to nowy program Playera, w którym tytułowy książę będzie poszukiwał drugiej połówki. Czy okaże się nią Oliwer Kubiak, który na co dzień mieszka w Trójmieście? Jedno jest pewne, 25-latek przeszedł metamorfozę od czasu, kiedy nagrywany był program.

"Prince Charming". Oliwer przeszedł metamorfozę. "Żeby nie wyłysieć, ściąłem włosy". Zmiana diametralna [PLOTEK EXCLUSIVE]

11 października, w Międzynarodowy Dzień coming outu, TVN zorganizował konferencję prasową nowego show "Prince Charming". Nasz reporter porozmawiał z niektórymi uczestnikami program. Oliwer Kubiak opowiedział o swojej diametralnej metamorfozie. Kiedy wyleciał z chłopakami do Hiszpanii, był blondynem.

W Hiszpanii, jak było widać, miałem "piękne", blond włosy, które później były żółte. Niestety, nie pomyślałem o tym, że od kąpania się w basenie i słońca ten kolor będzie się zmieniał, więc po powrocie z Hiszpanii, kiedy słońce spaliło mi włosy, stwierdziłem, że aby nie wyłysieć, po prostu je zetnę na krótko. Chłopaki pochwalili, powiedzieli, z przymrużeniem oka, że było okej, ale teraz jest prawdopodobnie lepiej.

Oliwer nie ukrywa, że wziął udział w programie, by faktycznie znaleźć miłość. Czy książę spełnił jego wymagania?

Wcześniej spotykałem się z bardzo różnymi osobami. Nigdy nie patrzyłem na pochodzenie, kolor skór, oczu czy włosów. Kiedy ktoś się mnie pytał, czy mam swój typ, nie mówiłem blondyn czy brunet. Wydaje mi się, że Jacek jest facetem, który jest w typie każdego, więc nie musiałem niczego udawać.

Z powyższego materiału dowiecie się ponadto, jak do tej pory wyglądało związkowe życie Oliwera. Jak przyznał, częściej to on łamał serca, aczkolwiek jeden mężczyzna go zdradził.

