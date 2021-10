Gwiazdy "Big Brothera" zostaną rodzicami? Dodali wymowne zdjęcie

Angelika Głaczkowska i Igor Jakubowski z szóstej edycji programu "Big Brother" zakochali się w sobie i zostali parą. Niedawno się zaręczyli. Była uczestniczka zamieściła na Instagramie zdjęcie z wesela, na którym pozuje z ukochanym. Lecz to nie eleganckie stylizacje przykuły wzrok fanów. Zauważyli szczegół, który zasugerował, że influencerka może być w ciąży.

"Big Brother". Angelika Głaczkowska i Igor Jakubowski zostaną rodzicami?

Pod dodanym zdjęciem z wesela Angelika dopisała "Mr and Mrs. Wedding time". Jednak to nie weselny szyk przyciągnął uwagę fanów. Zakochani pozują do selfie przed lustrem, a Igor delikatnie obejmuje narzeczoną, trzymając rękę na jej brzuchu. To wywołało od razu skojarzenia z ciążą.

Angela, dzidziuś? Albo ta ręka Igora na brzuszku to przez przypadek?

Widać, że ciąża. Gratulacje - napisali fani w komentarzach.

Jednak po kilku godzinach Angelika odpowiedziała w komentarzach, dementując plotki.

Drodzy obserwatorzy, następnym razem Igor będzie łapał za inne części ciała, gdyż, jak widzę po komentarzach, ręka na brzuchu odebrana została przez was niewłaściwie. Zatem w ciąży nie jesteśmy - napisała influencerka.

Później postanowiła jeszcze raz odnieść się do komentarzy i uciąć spekulacje, nagrywając InstaStories. Zadrwiła sobie z doniesień i zwróciła się do ukochanego.

Najwięcej to człowiek dowie się o sobie z Instagrama. Zatem kochanie, następnym razem do zdjęcia, słuchaj mnie uważnie, proszę mnie nie łapać za brzuszek, tylko nie wiem - za cycki, za d*pę. Zatem wszem i wobec informuję, że nie jestem w ciąży, więc zanim zaczniecie pisać takie bzdury i gratulować, to może lepiej darujcie sobie, bo to chyba nie jest nawet taktowne. Wbrew wszelkim plotkom, w ciąży nie jesteśmy! W spożywczej i alkoholowej tak - odparła Angelika Głaczkowska.

Wszystko zostało zatem wyjaśnione. Angelika i Igor póki co nie zamierzają powiększać rodziny. Zobacz też: Odmieniona Jola Rutowicz wróciła do Polski! "Ludzie byli zdumieni moją figurą". Zdradziła, z kim się teraz spotyka