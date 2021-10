Wiktoria zachwyciła jurorów "Top Model" już na pierwszym castingu. Wkupiła się w ich łaski nie tylko oryginalną urodą, ale przede wszystkim osobowością. Jak się okazuje, uczestniczka nie zawsze emanowała radością i energią. Miała poważne problemy, z którymi poradziła sobie dzięki terapii u specjalisty.

REKLAMA

Zobacz wideo Top Model". Olga mówi, co myśli o swojej metamorfozie

Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu. Zresztą nie tylko ona

Wiktoria z "Top Model" promieniała na castingu, ale wcześniej przeżyła piekło

W niedzielę 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji Wiktoria z programu "Top Model" podzieliła się na Instagramie osobistym wyznaniem.

Oto ja: taka pogodna, z pozytywną energią, słoneczko. Świeżo po ślubie, początek kariery, do tego "Top Model". Fajnie? To czytaj dalej. Jeszcze niedawno wzięcie prysznica i wyjście z psem na spacer to był dla mnie ogromny sukces. Jedzenie? Smakuje jak papier. Ciało? Chyba zrobione z ołowiu. Sen? Tylko po lekach. Impreza? Samo słowo wywołuje duszności - zaczęła wpis.

Aspirująca modelka przyznała, że zmagała się z depresją. Podzieliła się też historią, jak udało się jej wyjść na prostą.

Depresja jest do d*py. Co pomaga? Spacer, joga, inny ruch, mały sukces, zadbanie o siebie, bliscy, małe kroczki. Starałam się. Nie pomogło. Pomogła psychoterapia i leki od psychiatry. Wciąż je biorę. Dzisiaj czuję się dobrze, ale czasem choroba o sobie przypomina.

Uczestniczka "Top Model" opowiedziała swoją historię, by zainspirować i uświadomić w tej kwestii inne kobiety.

Nie jesteś sama. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Można, a nawet trzeba o nie zadbać. Pamiętaj, żadna choroba nie jest powodem do wstydu - zaapelowała.

Dominika Tajner przeszła operację piersi. "Okazało się, że mam guza"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Więcej interesujących artykułów na temat zdrowia psychicznego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.