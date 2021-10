Edyta Herbuś idealnie poukładała swoje życie zawodowe i prywatne. Gwiazda od kilku lat jest szczęśliwie zakochana w Piotrze Bukowieckim, stale rozwija się aktorsko i prowadzi własny biznes. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na samym Instagramie obserwuje ją już ponad 230 tys. osób.

Ostatnio Edyta Herbuś zaserwowała fanom nieco pikanterii. Obok zdjęć z przyjaciółmi, z planu zdjęciowego czy wakacji, znalazł się kadr, na którym aktorka pozuje zupełnie nago. Uwagę zwraca także oryginalne miejsce, w którym została wykonana fotografia.

Edyta Herbuś jest odwrócona od obiektywu plecami. Leży w białej pościeli na ogromnym łożu w pomieszczeniu, które bardziej niż sypialnię, przypomina królewską komnatę.

Pod nowym postem aktorki posypały się komentarze. Jak można się spodziewać, internauci byli zachwyceni jej odważnym zdjęciem.

Piękne. Aż dech zapiera.

"Wizjoterapia" dla oka i duszy.

Piękny widok - czytamy w komentarzach.

Wygląda na to, że Edyta Herbuś znalazła chwilę dla siebie, bo ostatnio jej grafik był bardzo napięty. Celebrytka wzięła udział w pierwszej edycji "You Can Dance - Nowa Generacja", a następnie uczestniczyła w inicjatywie sadzenia drzew.

Nadleśnictwo Runowo zorganizowało akcję #WspólnieDla Lasu, a znana tancerka została ambasadorką akcji. Relację z tych wydarzeń również zamieściła na Instagramie.