Depresja jest jedną z bardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych naszych czasów. Jeszcze kilkanaście lat temu opowiadanie publicznie na temat swojego złego stanu psychicznego spotykało się nierzadko z niezrozumieniem, a nawet z wyszydzaniem. Na szczęście ogólna wiedza społeczna na ten temat jest coraz większa, czemu z pewnością pomagają też kampanie społeczne, w których biorą udział gwiazdy również zmagające się z tym zaburzeniem. Wśród nich jest Bożena Dykiel.

Bożena Dykiel otworzyła się na temat swojej walki z depresją

Bożena Dykiel jest ambasadorką kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Aktorka wzięła udział nie tylko w spotach reklamowych, ale również w konferencji prasowej, podczas której opowiedziała o swoich kulisach życia z chorobą.

Kłócę się ze swoim starym bez przerwy, pracuję jak dziki wół w domu, w serialu, ciągle muszę odpowiadać na jakieś pytania, udzielam wywiadów. Mówię: "Cholera jasna, kiedy ja śpię?". No śpię właśnie - takim snem komara - ciach i po trzech godzinach: "Gdzie ja jestem? Aha, śpię". No to hydroksyzyny łyczek, popijam ciepłą wodą i śpię dalej te trzy, cztery godziny - mówiła aktorka podczas konferencji.

Bożena Dykiel zaznacza, że bagatelizowanie choroby prędzej czy później bardzo źle odbije się na zdrowiu.

Tak można żyć na krótki dystans. To choroba, która jest wszędzie. I to jest najbardziej przykre w tych obecnych czasach, ale nie dawajmy się. (...) Uśmiechajmy się do siebie, bo to jest ważne. Jeżeli się uśmiechasz do ludzi, to dostaniesz uśmiech - dodała.

W kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję" oprócz Bożeny Dykiel wzięło udział również wiele innych znanych osobistości m.in. Urszula Dudziak, Andrzej Seweryn, Krzysztof Cugowski, Piotr Zelt, czy Małgorzata Serafin.

Problem jest bardzo poważny, szczególnie teraz podczas pandemii. Na stronie twarzedepresji.pl przypomina się, że właśnie w tym czasie liczba chorych się podwoiła. Szacuje się, że z depresją walczy już ponad cztery miliony rodaków.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

