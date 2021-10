Łukasz Fabiański 9 października oficjalnie zakończył grę na pozycji bramkarza w reprezentacji Polski. Ma też za sobą wiele lat kariery w zagranicznych klubach. Obecnie na co dzień gra dla brytyjskiego West Ham. Dlatego też wraz z rodziną mieszka w Londynie. Jednak jego żona nie należy do WAGs, które relacjonują swoje luksusowe życie. Bardziej ceni sobie prywatność niż okładki magazynów i tysiące fanów. Próżno jej szukać na Instagramie. Kim jest Anna Grygier-Fabiańska?

Żona Łukasza Fabiańskiego nie jest typową WAGs. Nie lubi ścianek i rozgłosu. Kim jest ukochana bramkarza?

Łukasz Fabiański i Anna Grygier poznali się w 2005 roku, jeszcze w liceum. Piłkarz już wtedy miał sprecyzowane plany na przyszłość, a przynajmniej pasję. Grał wówczas w Młodzieżowej Szkółce Piłkarskiej w Szamotułach. To właśnie piłce poświęcał już wtedy najwięcej czasu.

Ciekawe, że przez cztery lata, mimo że się lubiliśmy i spędzaliśmy ze sobą sporo czasu, nic między nami nie iskrzyło - powiedział piłkarz w jednym z wywiadów.

W końcu jednak połączyło ich uczucie. Para wzięła ślub w czerwcu 2013 roku. Uroczystość odbyła się bez wielkiej pompy, a na weselu bawili się tylko rodzina i przyjaciele. Zresztą miejsce do ostatniej chwili było trzymane w tajemnicy, by uniknąć mediów. Od tamtej pory Anna Grygier-Fabiańska mocno wspiera męża w jego piłkarskiej karierze. Mimo to wciąż pozostaje na uboczu. Para wychowuje sześcioletniego syna. Żonie bramkarza nie zależy na pozowaniu fotoreporterom i udziale w oficjalnych imprezach. Nie prowadzi dobrze znanych profili w mediach społecznościowych.

W odróżnieniu od najpopularniejszych WAGs, nie relacjonuje w sieci swojego życia ze znanym piłkarzem i zamożnego stylu. W internecie nie ma także zdjęć domu Fabiańskich. Piłkarz na Instagramie zamieszcza zazwyczaj relacje z zawodowego życia i zdjęcia prosto z boiska. Od czasu do czasu robi wyjątek i dodaje zdjęcie z żoną i synem, np. z okazji świąt Bożego Narodzenia. Anna Grygier-Fabiańska żyje z dala od mediów. Zobacz też:Łukasz Fabiański strzeże życia prywatnego, ale "wpuścił" fanów do ogrodu. On trenuje, obok synek. "Piękna synchronizacja"